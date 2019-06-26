В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.

"В Московской области трое выпускников набрали по сто баллов по трем предметам на ЕГЭ. Обладателями наивысшего балла по математике, физике и информатике стали Елизавета Попова – выпускница Лицея научно-инженерного профиля в Королеве, Георгий Савидов – выпускник школы №1 во Фрязино, а Марк Рофин из школы №1 во Фрязино стал обладателем ста баллов по математике, русскому языку и информатике", - сказала первый зампредседателя правительства Московской области – министр образования Московской области Ольга Забралова, слова которой приводит пресс-служба.

Как отметила первый зампред областного правительства, каждый учитель, подготовивший "стобалльника", получит поощрение от области в виде премии в размере 100 тысяч рублей.

"Поздравляю ребят и их учителей - вы совместными усилиями добились блестящих результатов. Своим примером вы показали, что уровень подготовки к экзаменам в области необычайно высок. Московская область гордится вами, надеюсь, что ваше упорство и знания будут только увеличиваться. Желаю удачи в дальнейшей учебе", - добавила она.