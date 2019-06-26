Отравившихся в Подмосковье граждан Таджикистана выписали из больницы

ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Все граждане Таджикистана, отравившиеся на одном из предприятий в подмосковном Одинцово, выписаны из больницы, ведутся переговоры с их работодателем по вопросу выплаты компенсаций, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагим Ахмедов.
Ранее около 50 граждан Таджикистана, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления. Рабочие неоднократно жаловались, что были вынуждены питаться в местной столовой, несмотря на то, что еда там была плохого качества.
"Сейчас предательство Минтруда Таджикистана ведет переговоры с работодателями 50 отравившихся мигрантов по вопросу выплаты им компенсаций... Врачи диагностировали у госпитализированных рабочих кампилобактериоз - острую кишечную инфекцию", - сказал он.
Причина заражения кампилобактериозом - загрязненные мясные продукты, молоко и вода.
"Роспотребнадзор из-за массового отравления рабочих до выяснения обстоятельств произошедшего приостановил работу столовой, где питались сотрудники производственного объединения "Одинцово", - добавил Ахмадов.