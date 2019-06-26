Отравившихся в Подмосковье граждан Таджикистана выписали из больницы

ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Все граждане Таджикистана, отравившиеся на одном из предприятий в подмосковном Одинцово, выписаны из больницы, ведутся переговоры с их работодателем по вопросу выплаты компенсаций, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагим Ахмедов.

Ранее около 50 граждан Таджикистана, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления. Рабочие неоднократно жаловались, что были вынуждены питаться в местной столовой, несмотря на то, что еда там была плохого качества.