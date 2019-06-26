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РИА Новости

Возле дома Атамбаева создали штаб для журналистов и его сторонников

09:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Возле дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригородном селе Кой-Таш создан штаб для журналистов и его сторонников, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Как сообщается, с утра среды к дому Атамбаева стали стягиваться его сторонники, уже собралось несколько сотен человек. На дороге у ворот дома поставлены бетонные блоки. Неподалеку от дома возведены несколько юрт.
В минувший четверг парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.
Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. Вопрос о лишении Атамбаева неприкосновенности уже вынесен на рассмотрение парламента. Ожидается, что голосование состоится в ближайшие дни.
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Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев “абсурдными” и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть “унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях”.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти. Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Алмазбек Атамбаев
Вчера, 09:47
Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений в адрес Атамбаева
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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