Возле дома Атамбаева создали штаб для журналистов и его сторонников

БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Возле дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригородном селе Кой-Таш создан штаб для журналистов и его сторонников, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Как сообщается, с утра среды к дому Атамбаева стали стягиваться его сторонники, уже собралось несколько сотен человек. На дороге у ворот дома поставлены бетонные блоки. Неподалеку от дома возведены несколько юрт.

В минувший четверг парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.

Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. Вопрос о лишении Атамбаева неприкосновенности уже вынесен на рассмотрение парламента. Ожидается, что голосование состоится в ближайшие дни.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев “абсурдными” и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть “унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях”.