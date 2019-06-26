Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T09:43Z
https://ria.ru/20190626/1555918885.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152736/04/1527360437_0:162:2000:1287_1036x0_80_0_0_51416c242dd6193ea937a2fb75b21d38.jpg
РИА Новости
Культура

В школах с сентября стартует пилотный проект по сдаче культурных нормативов

09:43
692
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Учитель в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Школьники восьми российских регионов в следующем году в рамках пилотного проекта будут сдавать культурные нормативы, сообщили в Минпросвещения РФ.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором обсудили запуск с 1 сентября новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Учитель в классе школы
15 февраля, 13:54
Эксперт прокомментировал идею ввести "культурные нормативы" в школах
"Межведомственная программа заработает с 1 сентября 2019 года в 8 пилотных субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область). Стоит отметить, что участие в программе будет исключительно на добровольной основе, а также позволит обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Зимой министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что Минкультуры и Минпросвещения РФ занимаются разработкой проекта для школьников, в рамках которого дети будут ходить в музеи, смотреть лучшие фильмы и вести специальные дневники.
721014
Обсудить 0
КультураРоссияОбщество
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
РИА
Новости
На Урале впервые оштрафовали мужчину за гомофобный комментарий в соцсети
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
В Совфеде прокомментировали идею снизить возраст совершеннолетия
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия
Лента
новостей
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа
Актер и режиссер Валерий Харченко
Умер актер Валерий Харченко
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
В Удмуртии подросток утонул в пруду во время выпускного
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на таксистов
Под Красноярском двухлетний ребенок два дня был в квартире с мертвым отцом
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль весом 15 килограмм, про которую он не знал
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Лента новостейМолния