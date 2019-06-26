В школах с сентября стартует пилотный проект по сдаче культурных нормативов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Школьники восьми российских регионов в следующем году в рамках пилотного проекта будут сдавать культурные нормативы, сообщили в Минпросвещения РФ.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором обсудили запуск с 1 сентября новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.

"Межведомственная программа заработает с 1 сентября 2019 года в 8 пилотных субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область). Стоит отметить, что участие в программе будет исключительно на добровольной основе, а также позволит обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.