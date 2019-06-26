В Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на таксистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двух разбойных нападениях на таксистов в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Пятнадцатого и двадцать первого июня в поселке Шушары произошли разбойные нападения на работников такси. По подозрению в совершения данных преступлений был задержан 29-летний гражданин", - сказано в сообщении.