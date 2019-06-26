В Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на таксистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двух разбойных нападениях на таксистов в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Пятнадцатого и двадцать первого июня в поселке Шушары произошли разбойные нападения на работников такси. По подозрению в совершения данных преступлений был задержан 29-летний гражданин", - сказано в сообщении.
Возбуждены уголовное дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
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