В воинской части на юге Казахстана произошло около 40-50 взрывов

НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости. Порядка 40-50 взрывов произошло на арсенале в воинской части в Арыси (в Туркестанской области на юге Казахстана), сообщил в среду заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.