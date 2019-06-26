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РИА Новости

В воинской части на юге Казахстана произошло около 40-50 взрывов

09:12
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости. Порядка 40-50 взрывов произошло на арсенале в воинской части в Арыси (в Туркестанской области на юге Казахстана), сообщил в среду заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.
"По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было около 40-50 взрывов", - сказал Дандыбаев на пресс-конференции.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
07:53
Число жертв взрывов на юге Казахстана выросло до трех человек
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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