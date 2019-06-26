США оказывают ожесточенное давление на Тегеран, заявил Рябков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон ведёт безответственную линию в отношении Ирана, оказывая ожесточенное и лишенное тормозов давление на Тегеран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Курс на слом договорённостей и последующее ожесточённое, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран, на иранский народ, на его руководство приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем", - сказал Рябков.

"С сожалением констатируем, что крупнейшая с точки зрения своего военного потенциала и экономических возможностей страна мира проводит настолько безответственный курс. Это реальность, с которой приходится иметь дело", - добавил он.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.