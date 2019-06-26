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РИА Новости

США оказывают ожесточенное давление на Тегеран, заявил Рябков

08:56
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон ведёт безответственную линию в отношении Ирана, оказывая ожесточенное и лишенное тормозов давление на Тегеран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Курс на слом договорённостей и последующее ожесточённое, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран, на иранский народ, на его руководство приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем", - сказал Рябков.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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МИД увидел угрозу международной безопасности в курсе США в отношении Ирана
"С сожалением констатируем, что крупнейшая с точки зрения своего военного потенциала и экономических возможностей страна мира проводит настолько безответственный курс. Это реальность, с которой приходится иметь дело", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
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Вчера, 15:39
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Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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