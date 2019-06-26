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РИА Новости

Эксперты Геофизической службы РАН обсудят сильные землетрясения на Камчатке

08:42
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© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERTВулкан Карымский
Вулкан Карымский
© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
Вулкан Карымский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — РИА Новости. Заседание экспертного совета Геофизической службы РАН состоится в ближайшее время на Камчатке, там будет дана оценка произошедшим на полуострове сильным землетрясениям, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сразу два сильных землетрясения с магнитудой больше 6 и десятки афтершоков произошли на Камчатке за последние сутки. Подземные толчки ощущались в нескольких районах края, сильнее всего, силой до 6 баллов, в Усть-Камчатском районе. По данным краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений в результате сейсмических событий нет. Угроза цунами не объявлялась.
Карымский вулкан
06:07
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7
"В ближайшее время состоится заседание экспертного совета геофизической службы, где будет дана оценка и прогноз ожидаемых в ближайшее время землетрясений. По прогнозу сейсмологов, в течение недели сохраняется возможность повторения подземных толчков", - говорится в сообщении региональных властей.
По словам главы Усть-Камчатского района Василия Логинова, в настоящее время ситуация находится под контролем краевого правительства, районной администрации и МЧС, в случае необходимости оперативные службы готовы будут оказать помощь людям. Вместе с тем, он отметил, что среди жителей всё-таки "наблюдается определённое беспокойство".
"При толчках люди выбегают на улицу и, понятно, что есть определённая напряжённость. Но мы к такой ситуации привыкли и готовы", - сказал Логинов.
Он добавил, что сильнее всего землетрясения ощущались в посёлке Усть-Камчатск, в других населённых пунктах подземные толчки были менее интенсивными. "Люстры раскачиваются, посуда падает. Особенно на верхних этажах подземные толчки ощущаются достаточно серьёзно. 6,5 баллов — это достаточно серьёзное землетрясение", - сказал глава Усть-Камчатского района.
Логинов отметил, что местная администрация работает с людьми, проводит беседы, доводит до сведения жителей оперативную информацию в СМИ.
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