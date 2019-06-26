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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею снизить возраст совершеннолетия

08:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против возможного снижения возраста совершеннолетия в России.
Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет.
"Я не знаю, на что ссылался глава Росмолодежи. Мы ратифицировали международную конвенцию, где совершенно четко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет", - сказала Лахова РИА Новости.
По ее словам, то, что молодые люди сидят в интернете, в социальных сетях, еще не значит, что они от этого взрослеют.
"Если говорить о состоянии здоровья, то, учитывая все возрастающие нагрузки в учебных заведениях, то здесь я тоже сомневаюсь", - добавила она.
Лахова отметила, что у нее нет ощущения, что необходимо снижать возраст совершеннолетия. Комментируя позицию Бугаева, она выразила предположение, что "это просто пожелание".
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
28 мая 2018, 19:05
Возраст совершеннолетия рано или поздно поднимут до 21 года, заявил депутат
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Екатерина ЛаховаРосмолодежьСовет Федерации РФОбщество
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