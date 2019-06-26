В Совфеде прокомментировали идею снизить возраст совершеннолетия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против возможного снижения возраста совершеннолетия в России.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет.

"Я не знаю, на что ссылался глава Росмолодежи. Мы ратифицировали международную конвенцию, где совершенно четко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет", - сказала Лахова РИА Новости.

По ее словам, то, что молодые люди сидят в интернете, в социальных сетях, еще не значит, что они от этого взрослеют.

"Если говорить о состоянии здоровья, то, учитывая все возрастающие нагрузки в учебных заведениях, то здесь я тоже сомневаюсь", - добавила она.