В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняются три очага тления

АЛМА-АТА, 26 июн – РИА Новости. На территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, где в понедельник взорвались склады с боеприпасами, сохраняются три очага тления, открытое горение отсутствует, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.
"В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется три очага тления", - сказал представитель КЧС.
По его данным, на территории города Арысь силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара (одно здание кафе, 24 жилых дома, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров).
Саперными подразделениями министерства обороны общей численностью 145 человек проводятся работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории города, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части.