В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняются три очага тления

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 26 июн – РИА Новости. На территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, где в понедельник взорвались склады с боеприпасами, сохраняются три очага тления, открытое горение отсутствует, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.

"В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется три очага тления", - сказал представитель КЧС.

По его данным, на территории города Арысь силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара (одно здание кафе, 24 жилых дома, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров).