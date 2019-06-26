Число жертв взрывов на юге Казахстана выросло до трех человек

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 26 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на арсенале в городе Арысь выросло до трех, сообщили в комитете по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП — одном гражданском и одном военном.

Третьим погибшим стал военнослужащий, он скончался в больнице.

В ведомстве также сообщили, что за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализировали.

В понедельник на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы.

Власти объявили в городе с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали.