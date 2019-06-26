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РИА Новости

Число жертв взрывов на юге Казахстана выросло до трех человек

07:53
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 26 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на арсенале в городе Арысь выросло до трех, сообщили в комитете по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП — одном гражданском и одном военном.
Третьим погибшим стал военнослужащий, он скончался в больнице.
В ведомстве также сообщили, что за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализировали.
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
24 июня, 12:51
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
В понедельник на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы.
Власти объявили в городе с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих".
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 13:06
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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