СМИ: в ЕГЭ планируют добавить задания, включающие поиск в интернете

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задания, включающие поиск информации в интернете, могут добавить в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) по гуманитарным предметам, рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Поясняется, что такие нововведения могут появиться благодаря переводу экзамена в электронную форму.

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", - сказала Решетникова газете "Известия".

Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла. По ее словам, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Решетникова также отметила, что в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть.