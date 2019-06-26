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РИА Новости

СМИ: в ЕГЭ планируют добавить задания, включающие поиск в интернете

07:14
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сдача ЕГЭ
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задания, включающие поиск информации в интернете, могут добавить в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) по гуманитарным предметам, рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
Поясняется, что такие нововведения могут появиться благодаря переводу экзамена в электронную форму.

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", - сказала Решетникова газете "Известия".

Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла. По ее словам, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.
Решетникова также отметила, что в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть.
Уточняется, что пока не решено, когда именно задания нового типа будут предложены школьникам. Для внедрения любой новации в процедуру государственной итоговой аттестации необходимо не менее двух лет, считает Решетникова.
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Оксана РешетниковаРоссияОбщество
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