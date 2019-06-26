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РИА Новости

Источник: Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ

05:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Время и программа встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, намеченной на 29 июня, пока находится в стадии согласования, сообщил источник в японском МИД.
"Сейчас время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования", - сказал собеседник агентства.
Всего на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака в пятницу и субботу, японский премьер-министр проведет по крайней мере 15 двусторонних и многосторонних встреч. Наибольшее внимание обозревателей вызывают переговоры с Абэ с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, состоятся двусторонние встречи с лидерами Сенегала, Индии, Аргентины, Австралии, Таиланда и других. В стадии согласования находятся встречи с лидерами Германии, Индонезии, Саудовской Аравии.
Саммит G20 пройдет в Осаке 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. На него аккредитованы 7 тысяч журналистов.
Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, - в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
Переговоры России и Японии. Архивное фото
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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