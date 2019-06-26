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РИА Новости

"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%

03:31
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян в мае продолжил рост, который наблюдался месяцем ранее, и увеличился на 4,7% по сравнению с апрелем текущего года, до 28,7 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег "Ромира" - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
"По итогам мая в среднестатистических российских домохозяйствах оставалось порядка 28,7 тысячи рублей "свободных денег". За месяц рост объема свободных средств составил 4,7%. На данный момент это самый высокий показатель с начала года", - говорится в исследовании.
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По сравнению с маем 2018 года индекс свободных денег повысился на 19,6%. В свою очередь среднегодовое значение индекса с учетом майского показателя составляет 25,6 тысячи рублей. "И если уже в апреле среднегодовое значение индекса свободных денег (24,5 тысячи рублей) превысило результаты прошлого года (24,1 тысячи рублей), то по итогам мая эта разница еще больше увеличилась", - указывает холдинг.
"Рост объемов свободных средств с российских семьях на фоне сокращения общих повседневных расходов выглядит закономерным. Россияне научились эффективно экономить, используя различные стратегии. Другие индексы "Ромир" свидетельствуют, что наши потребители в мае не просто потратили меньше, но сделали это благодаря более низким тратам на привычные товары", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин.
В городах-миллионниках значение индекса в мае увеличилось на 4,9% по сравнению с апрелем и составило 36,3 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" увеличился на 0,5%, до 20,7 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс сократился на 1,6%, составив 29,9 тысячи рублей.
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