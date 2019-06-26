Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дивизионы зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" ЦВО заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Дивизионы зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" усилили систему противовоздушной обороны войск и сил Центрального военного округа, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении

Согласно данным, пять дивизионов с системами С-300 и два дивизиона с комплексами "Панцирь-С" из состава дивизий 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа совершили марши на запасные позиции и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Добавляется, что расчеты зенитных ракетных комплексов отработают прикрытие воинских частей ЦВО, принимающих участие в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Сибири, Урала и Поволжья.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".