В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

В среду, 26 июня компания Shanghai Ranking Consultancy обнародовала результаты предметного рейтинга ARWU. Всего в Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских университетов, 11 из которых являются участниками Проекта 5-100. В предметном рейтинге университеты ранжируются по 54 предметным областям по таким научным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки. Ряд российских университетов входят в рейтинг сразу по нескольким предметным областям.

"Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал МГУ им. М.В. Ломоносова (16 раз). Среди вузов Проекта 5-100 по данному показателю на первом месте второй год подряд – НГУ (восемь раз). При этом в общероссийском зачете вуз занимает второе место, на третьем месте с семью вхождениями каждый расположились НИУ ВШЭ и СПбГУ", - следует из сообщении.

Отмечается, что всего российские университеты представлены в 27 предметных областях. При этом наибольшее число университетов входят в предметные области "Физика" (семь университетов), "Математика" и "Нанонауки и нанотехнологии" (по пять университетов). Университеты Проекта 5-100 вошли в Global Ranking of Academic Subjects по 21 предметной области.

"В рейтинге этого года российской высшей школе удалось укрепить свои позиции в сотне лучших вузов мира по различным предметным направлениям, увеличив количество российских университетов, вошедших в топ-100. Если в 2017 году в первую сотню по различным областям входило пять российских университетов, в 2018 году их стало шесть, то в этом году уже восемь вузов присутствуют в топ-100 предметных рейтингов", - отметили в пресс-службе.

Также в сотню лучших вузов мира по различным направлениям входят: НИУ ВШЭ в предметных областях "Социология" (позиция 51-75) и "Математика" (позиция 76-100), НИТУ "МИСиС" в предметных областях "Горные науки и горное дело" (позиция 76-100) и "Металлургия" (позиция 76-100), а также НГУ – "Горные науки и горное дело" (позиция 76-100). Следует подчеркнуть, что в топ-100 лучших вузов мира в области горных наук и горного дела НГУ и НИТУ "МИСиС" входят с 2018 года, НИУ ВШЭ также представлен в топ-100 предметного рейтинга "Математика" с 2018 года и "Социология" – с 2017 года.

Кроме того, новичком рейтинга этого года стал КФУ, вошедший в топ-500 по химическим технологиям (позиция 401-500).