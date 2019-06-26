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РИА Новости

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

03:22
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием. Архивное фото
Выпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
В среду, 26 июня компания Shanghai Ranking Consultancy обнародовала результаты предметного рейтинга ARWU. Всего в Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских университетов, 11 из которых являются участниками Проекта 5-100. В предметном рейтинге университеты ранжируются по 54 предметным областям по таким научным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки. Ряд российских университетов входят в рейтинг сразу по нескольким предметным областям.
"Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал МГУ им. М.В. Ломоносова (16 раз). Среди вузов Проекта 5-100 по данному показателю на первом месте второй год подряд – НГУ (восемь раз). При этом в общероссийском зачете вуз занимает второе место, на третьем месте с семью вхождениями каждый расположились НИУ ВШЭ и СПбГУ", - следует из сообщении.
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Отмечается, что всего российские университеты представлены в 27 предметных областях. При этом наибольшее число университетов входят в предметные области "Физика" (семь университетов), "Математика" и "Нанонауки и нанотехнологии" (по пять университетов). Университеты Проекта 5-100 вошли в Global Ranking of Academic Subjects по 21 предметной области.
"В рейтинге этого года российской высшей школе удалось укрепить свои позиции в сотне лучших вузов мира по различным предметным направлениям, увеличив количество российских университетов, вошедших в топ-100. Если в 2017 году в первую сотню по различным областям входило пять российских университетов, в 2018 году их стало шесть, то в этом году уже восемь вузов присутствуют в топ-100 предметных рейтингов", - отметили в пресс-службе.
Также в сотню лучших вузов мира по различным направлениям входят: НИУ ВШЭ в предметных областях "Социология" (позиция 51-75) и "Математика" (позиция 76-100), НИТУ "МИСиС" в предметных областях "Горные науки и горное дело" (позиция 76-100) и "Металлургия" (позиция 76-100), а также НГУ – "Горные науки и горное дело" (позиция 76-100). Следует подчеркнуть, что в топ-100 лучших вузов мира в области горных наук и горного дела НГУ и НИТУ "МИСиС" входят с 2018 года, НИУ ВШЭ также представлен в топ-100 предметного рейтинга "Математика" с 2018 года и "Социология" – с 2017 года.
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Кроме того, новичком рейтинга этого года стал КФУ, вошедший в топ-500 по химическим технологиям (позиция 401-500).
Составители академического рейтинга университетов мира (ARWU) впервые опубликовали предметный рейтинг – Global Ranking of Academic Subjects – в 2009 году. Всего в этом году в предметном рейтинге Global Ranking of Academic Subjects ранжировались более чем 4000 вузов по 54 предметам по таким научным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки. Для включения в предметный рейтинг университету необходимо обладать минимально требуемым составителями рейтинга количеством научных публикаций за период 2013-2017 годов. Количество публикаций по различным дисциплинам имеет разные пороговые значения. При составлении рейтинга используется пять индикаторов: PUB – продуктивность научной деятельности; CNCI – индекс цитирования; IC – международное сотрудничество; TOP – количество публикаций в наиболее престижных в своей области научных журналах; AWARD – число сотрудников, удостоенных престижных наград в конкретной области.
Выпускники
03:00
Российские вузы в Шанхайском рейтинге GRAS - 2019
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