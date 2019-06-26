Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается во многих странах 26 июня. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от наркомании.

"В 2018 году с диагнозом "наркомания" обратилось за амбулаторной помощью 250634 пациентов. По сравнению с 2017 годом число таких пациентов уменьшилось на 8%", - говорится в сообщении.

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет, уточнили в министерстве. Большинство обратившихся за лечением составляют мужчины, их около 83%, женщин – 17%.

Как следует из сообщения на портале о здоровом образе жизни Минздрава, наркомания – это серьезная зависимость, распознавать ее лучше на ранних стадиях. Косвенными сигналами могут быть стеклянный взгляд или красные глаза, заторможенная или слишком быстрая речь, неряшливый вид, резкая жажда и желание сладкого, неуклюжие движения, нарушение координации, проблемы с зубами, сухость кожи и волос, необоснованная агрессия или полное безразличие, резкое ухудшение успеваемости, финансовые проблемы, следует из инфографики на портале.