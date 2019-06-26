Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

Обсуждение полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит вопрос полномочий делегации России. Итоги этой дискуссии покажут, продолжится ли диалог Москвы с ПАСЕ или вновь будет прерван.

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.

Проект документа обсудят в среду во второй половине дня.

Возможность отказа от работы в ПАСЕ

Если в докладе по полномочиям России будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ, сообщил РИА Новости замглавы делегации страны в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

Он добавил, что в случае полноформатного возвращения на площадку ПАСЕ "мы готовы активно включиться в ее деятельность, готовить доклады и на парламентском уровне способствовать развязке самых сложных узлов в европейской повестке".

Возвращение России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую делегации России участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. В Москве подчеркнули, что вернутся к своим обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.

Реакция в России и в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, комментируя РИА Новости решение ПАСЕ, заявил, что ситуация с вопросом участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы развивается "неплохо", но пока процесс не завершен, а соотношение сил в ПАСЕ остается сложным.

Он подчеркнул, что "могут создаться разные ситуации, пока не будем предвосхищать".

В свою очередь, глава МИД ФРГ приветствовал участие российской делегации в ПАСЕ и назвал это хорошей новостью для российского гражданского общества.