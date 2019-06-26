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РИА Новости

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

03:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
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Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.
Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

Обсуждение полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит вопрос полномочий делегации России. Итоги этой дискуссии покажут, продолжится ли диалог Москвы с ПАСЕ или вновь будет прерван.
Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.
Проект документа обсудят в среду во второй половине дня.
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Возможность отказа от работы в ПАСЕ

Если в докладе по полномочиям России будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ, сообщил РИА Новости замглавы делегации страны в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Он добавил, что в случае полноформатного возвращения на площадку ПАСЕ "мы готовы активно включиться в ее деятельность, готовить доклады и на парламентском уровне способствовать развязке самых сложных узлов в европейской повестке".

Возвращение России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
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В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую делегации России участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. В Москве подчеркнули, что вернутся к своим обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.

Реакция в России и в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, комментируя РИА Новости решение ПАСЕ, заявил, что ситуация с вопросом участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы развивается "неплохо", но пока процесс не завершен, а соотношение сил в ПАСЕ остается сложным.
Он подчеркнул, что "могут создаться разные ситуации, пока не будем предвосхищать".
В свою очередь, глава МИД ФРГ приветствовал участие российской делегации в ПАСЕ и назвал это хорошей новостью для российского гражданского общества.
При этом в Киеве заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если России возвратят полномочия.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина" ТОП-5 лузеров.
26 июня, 04:40
ВСВлад Славецкий
104221003
нормальные, уважающие себя страны ведут себя должным образом. А эти пять сявок...да про них и говорить нечего, итак жизнь обидела отсутствием мозгов и чрезмерным эго. напоминают мне этих маленьких злобных собачек с выпученными глазами, которые на всех гавкают, да так громко, что в ушах звенит. И лают они без причины. но как понимают, что пахнет сапогом, тут же прячутся за хозяина и продолжают лаять.
26 июня, 04:09
Александр Сергеевич
12020002
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