Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии приступили к выполнению оперативно-тактических задач в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает Минобороны РФ.

К проверке боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и соединение радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения ВВО.

"Соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, в рамках внезапной проверки боеготовности приступили к выполнению оперативно-тактических задач в районах сосредоточения", - говорится в сообщении. Отмечается, что войска отрабатывают взаимодействие между соединениями, занимаются инженерным оборудованием районов, маскировкой техники, организацией охраны и обороны позиций.

Кроме того, расчеты ПВО заступили на учебно-боевое дежурство, в ходе которого контролируют воздушное пространство. Для разведки в районах размещения войск летают беспилотные летательные аппараты. В свою очередь танковые подразделения совершили марш комбинированным способом протяженностью свыше 1 тысячи километров на полигон Цугол, где экипажам танков Т-72Б предстоит форсировать 150-метровую водную преграду на реке Онон.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.