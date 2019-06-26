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РИА Новости

Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии

02:09
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВВО
Военнослужащие ВВО
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащие ВВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии приступили к выполнению оперативно-тактических задач в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает Минобороны РФ.
К проверке боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и соединение радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения ВВО.
"Соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, в рамках внезапной проверки боеготовности приступили к выполнению оперативно-тактических задач в районах сосредоточения", - говорится в сообщении. Отмечается, что войска отрабатывают взаимодействие между соединениями, занимаются инженерным оборудованием районов, маскировкой техники, организацией охраны и обороны позиций.
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Кроме того, расчеты ПВО заступили на учебно-боевое дежурство, в ходе которого контролируют воздушное пространство. Для разведки в районах размещения войск летают беспилотные летательные аппараты. В свою очередь танковые подразделения совершили марш комбинированным способом протяженностью свыше 1 тысячи километров на полигон Цугол, где экипажам танков Т-72Б предстоит форсировать 150-метровую водную преграду на реке Онон.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
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Восточный военный округБурятияБезопасность
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