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РИА Новости

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

01:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил во вторник депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
По его словам, на решение суда будет подана апелляция, "а если нужно и в Верховный суд".
Здание Государственной Думы РФ
13 июня, 14:55
В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в РФ) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.

Переименование улиц в Киеве

Власти украинской столицы в последние годы регулярно дают новые имена городским объектам. В конце мая пресс-служба городского совета Киева сообщила, что планируется переименовать шесть улиц.
Так, Российская улица может стать улицей Юрия Литвинского. Помимо этого, улица Димитрова может получить имя Никифора Дровняка, Выборгская — Олексы Тихого, Панельная — Андрея Аболмасова, улица Подвойского может стать улицей Юрия Глушко, а улица Ивана Шевцова — Василия Макуха. Предлагаемые изменения прошли общественные слушания, их должен утвердить Киевсовет.
Монумент Независимости Украины в Киеве
8 апреля, 17:32
На Украине хотят переименовать бренды, "популяризующие" Российскую империю
В начале апреля киевский горсовет переименовал улицу в центральном Печерском районе украинской столицы, названную в честь советского разведчика, Героя Советского Союза Ивана Кудри, в улицу имени Джона Маккейна.

Возвращение проспекту в Харькове имени маршала Жукова

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.
При этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пригрозил Кернесу персональной ответственностью из-за подписания решения о переименовании проспекта.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Петр Григоренко - советский военачальник и правозащитник, участник диссидентского движения 1960-1970-х годов.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
4 июня, 18:04
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста ЖуковаМэр Харькова прокомментировал снос бюста Жукова националистами

Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов"

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Участники Международного фестиваля Киевская Русь XIII века в Обуховском районе под Киевом
16 мая, 14:31
Политолог: в Киеве звучат "безумные заявления" об истории страныБывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у страны "украли" название "Русь", и она должна его вернуть. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
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Ситуация на УкраинеКиевВ мире
Популярные комментарии
Проблемный и неудобный у вас чат.
26 июня, 03:27
aaltoz82vl
27110031
не только чат но и сайт после апгрейда стал очень неудобный , внизу мешает лента новостей
26 июня, 03:38
Георгий Ив
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