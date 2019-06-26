Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил во вторник депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

По его словам, на решение суда будет подана апелляция, "а если нужно и в Верховный суд".

Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в РФ) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.

Переименование улиц в Киеве

Власти украинской столицы в последние годы регулярно дают новые имена городским объектам. В конце мая пресс-служба городского совета Киева сообщила, что планируется переименовать шесть улиц.

Так, Российская улица может стать улицей Юрия Литвинского. Помимо этого, улица Димитрова может получить имя Никифора Дровняка, Выборгская — Олексы Тихого, Панельная — Андрея Аболмасова, улица Подвойского может стать улицей Юрия Глушко, а улица Ивана Шевцова — Василия Макуха. Предлагаемые изменения прошли общественные слушания, их должен утвердить Киевсовет.

В начале апреля киевский горсовет переименовал улицу в центральном Печерском районе украинской столицы, названную в честь советского разведчика, Героя Советского Союза Ивана Кудри, в улицу имени Джона Маккейна.

Возвращение проспекту в Харькове имени маршала Жукова

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

При этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пригрозил Кернесу персональной ответственностью из-за подписания решения о переименовании проспекта.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Петр Григоренко - советский военачальник и правозащитник, участник диссидентского движения 1960-1970-х годов.

Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов"

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.