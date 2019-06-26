Сетевые группировки: новый скандал и флешмоб

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сети — новая буча: теперь книжные блогеры публикуют посты с хештегом против одного из издательств. Их оскорбило заявление в личном аккаунте главного редактора о фотографиях, которыми читатели иллюстрируют рецензии. Он назвал "ампутированными пальчиками" руку, держащую книгу. Сообщество требует извинений, грозит бойкотом. Почему пользователи считают своим долгом высказываться в Сети и не могут пройти мимо флешмобов, участвуют ли в нагнетании ситуации конкуренты и кому все это надо — в материале РИА Новости.

Руки прочь

"Я написал брюзжащий пост в личном аккаунте в фейсбуке про "ампутированные пальчики". Он провисел четыре дня, никто на него внимания не обращал, а потом случился ураган в инстаграме. Обиделись книжные блогеры, основной контент которых — как раз такие фотографии", — объясняет РИА Новости издатель Игорь Алюков.

В инстаграме запустили флешмоб, к которому присоединились не только книжные блогеры, но и простые пользователи. Под хештегом против издательства стали публиковать призывы к бойкоту и фотографии с книгами на унитазе. Эту идею флешмоберам невольно подсказал сам Игорь Алюков, написав, что уж лучше фото с книгой на унитазе, чем с "ампутированными пальчиками".

По мнению блогера Маши Пшеничной, многие приняли участие во флешмобе из-за обиды и чувства солидарности. "Не думаю, что кто-то из протестующих хотел довести ситуацию до сегодняшнего состояния", — отмечает она.

"Флешмобы по своей сути — естественный способ пользователей высказаться по определенному вопросу, который касается многих из них, — говорит Роман Колосов, SMM-директор digital-агентства. — Это или что-то ностальгическое и доброе (#10yearchallenge и #меняневзяли), или остросоциальное (#янебоюсьсказать ), а иногда — реакция на неудачные высказывания лидеров мнений".

Как считает Колосов, если бы в случае с издательством пост написал рядовой пользователь, то все ограничилось бы обсуждением в комментариях, но произошло то, что произошло. Флешмоберы буквально последовали совету главреда и принялись фотографировать книги на унитазе.

Не понял юмора

В конфликте с издательством не все в соцсетях оказались по одну сторону баррикад. Некоторые блогеры и читатели защищают издательство. Другие уверены, что публичное осуждение и бойкот заставят всех уважать труд блогеров. А кто-то вообще не пожелал влезать в драку.

"Игорь (Алюков. — Прим. ред.) неудачно пошутил, — считает пиар-директор одного из московских издательств Ольга Костюкова. — Не знаю, кого могло так оскорбить его замечание. Это желание блогеров попиариться на громкой истории. Скандал пойдет издательству на пользу. Все рекламщики знают, что плохая рецензия эффективнее хорошей".

Блогер Ольга Нестерова опубликовала пост под хештегом против издательства по просьбе своих читателей, которых обидело замечание издателя. "Основная претензия к несоблюдению правил композиции на фото относится не столько к блогерам, сколько к обычным пользователям соцсетей, у которых в аккаунтах цветы, коты и дети", — отметила она.

"Чаще всего подобные сетевые флешмобы возникают стихийно, и это не происки конкурентов или хейтеров, — полагает руководитель SMM одного из ведущих сервисов по доставке еды Артем Кашайкин. — Наш менталитет выстроен так, что каждая медийно значимая персона воспринимается как капиталист в самом плохом значении этого слова. И каждая косо сказанная фраза воспринимается в штыки".

Хам сетевой

Соцсети задумывались как площадка для общения, но периодически превращаются в поле боя: порой обсуждение не просто приобретает резкий характер, а выливается в неприкрытое хамство. В данном случае сама причина возмущения настолько ничтожна по сравнению с цунами ненависти, обрушившимся на издательство, что это вызывает только недоумение.

"Мы не могли понять, в чем природа такого дикого возмущения, — признается Игорь Алюков. — Мне в личку посыпались угрозы смерти, слово "сдохни" было обычным". По его словам, в Сети высказывались "в совершенно фантастическом тоне", уровень грубости и оскорблений зашкаливал. Причем одни и те же люди почему-то вели себя совершенно неприлично в инстаграме и вполне сдержанно в фейсбуке.

"В полуанонимном поле соцсетей многие склонны выдавать подростковые реакции. Это видно по тому, как там обижаются, грубят, конфликтуют, — комментирует психиатр Константин Ольховой. — Вряд ли те же люди стали бы говорить гадости глаза в глаза. И не из-за того, что по шее можно получить, а просто потому, что у взрослых так не принято".

Не кормите троллей

Издательство через соцсети извинилось перед всеми, кого мог задеть пост про "ампутированные пальчики", отдельно попросило прощения у девушки, у которой действительно нет фаланги пальца. Но было уже поздно. "Блогеры предложили написать манифест и разослать его нашим авторам, чтобы те прекратили с нами сотрудничать. Основной упор сделали на то, что издательство оскорбляет ампутантов", — говорит издатель.

"Сейчас мы ничего не делаем, решили закрыть эту историю, потому что до сих пор не поняли природу такой агрессии. Некоторые книжные блогеры уже хотят примирения", — добавляет он.

Психиатр Константин Ольховой выдвигает две гипотезы. Первая: человек становится блогером, и поэтому у него появляется склонность к подростковым реакциям. Вторая: в лидеры мнений изначально стремятся именно такие люди. "Думаю, верно все-таки второе предположение", — уточняет он.