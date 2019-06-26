Сетевые группировки: новый скандал и флешмоб

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сети — новая буча: теперь книжные блогеры публикуют посты с хештегом против одного из издательств. Их оскорбило заявление в личном аккаунте главного редактора о фотографиях, которыми читатели иллюстрируют рецензии. Он назвал "ампутированными пальчиками" руку, держащую книгу. Сообщество требует извинений, грозит бойкотом. Почему пользователи считают своим долгом высказываться в Сети и не могут пройти мимо флешмобов, участвуют ли в нагнетании ситуации конкуренты и кому все это надо — в материале РИА Новости.
Руки прочь
"Я написал брюзжащий пост в личном аккаунте в фейсбуке про "ампутированные пальчики". Он провисел четыре дня, никто на него внимания не обращал, а потом случился ураган в инстаграме. Обиделись книжные блогеры, основной контент которых — как раз такие фотографии", — объясняет РИА Новости издатель Игорь Алюков.
В инстаграме запустили флешмоб, к которому присоединились не только книжные блогеры, но и простые пользователи. Под хештегом против издательства стали публиковать призывы к бойкоту и фотографии с книгами на унитазе. Эту идею флешмоберам невольно подсказал сам Игорь Алюков, написав, что уж лучше фото с книгой на унитазе, чем с "ампутированными пальчиками".
По мнению блогера Маши Пшеничной, многие приняли участие во флешмобе из-за обиды и чувства солидарности. "Не думаю, что кто-то из протестующих хотел довести ситуацию до сегодняшнего состояния", — отмечает она.
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"Флешмобы по своей сути — естественный способ пользователей высказаться по определенному вопросу, который касается многих из них, — говорит Роман Колосов, SMM-директор digital-агентства. — Это или что-то ностальгическое и доброе (#10yearchallenge и #меняневзяли), или остросоциальное (#янебоюсьсказать ), а иногда — реакция на неудачные высказывания лидеров мнений".
Как считает Колосов, если бы в случае с издательством пост написал рядовой пользователь, то все ограничилось бы обсуждением в комментариях, но произошло то, что произошло. Флешмоберы буквально последовали совету главреда и принялись фотографировать книги на унитазе.
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Не понял юмора
В конфликте с издательством не все в соцсетях оказались по одну сторону баррикад. Некоторые блогеры и читатели защищают издательство. Другие уверены, что публичное осуждение и бойкот заставят всех уважать труд блогеров. А кто-то вообще не пожелал влезать в драку.
"Игорь (Алюков. — Прим. ред.) неудачно пошутил, — считает пиар-директор одного из московских издательств Ольга Костюкова. — Не знаю, кого могло так оскорбить его замечание. Это желание блогеров попиариться на громкой истории. Скандал пойдет издательству на пользу. Все рекламщики знают, что плохая рецензия эффективнее хорошей".
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Блогер Ольга Нестерова опубликовала пост под хештегом против издательства по просьбе своих читателей, которых обидело замечание издателя. "Основная претензия к несоблюдению правил композиции на фото относится не столько к блогерам, сколько к обычным пользователям соцсетей, у которых в аккаунтах цветы, коты и дети", — отметила она.
"Чаще всего подобные сетевые флешмобы возникают стихийно, и это не происки конкурентов или хейтеров, — полагает руководитель SMM одного из ведущих сервисов по доставке еды Артем Кашайкин. — Наш менталитет выстроен так, что каждая медийно значимая персона воспринимается как капиталист в самом плохом значении этого слова. И каждая косо сказанная фраза воспринимается в штыки".
Хам сетевой
Соцсети задумывались как площадка для общения, но периодически превращаются в поле боя: порой обсуждение не просто приобретает резкий характер, а выливается в неприкрытое хамство. В данном случае сама причина возмущения настолько ничтожна по сравнению с цунами ненависти, обрушившимся на издательство, что это вызывает только недоумение.
"Мы не могли понять, в чем природа такого дикого возмущения, — признается Игорь Алюков. — Мне в личку посыпались угрозы смерти, слово "сдохни" было обычным". По его словам, в Сети высказывались "в совершенно фантастическом тоне", уровень грубости и оскорблений зашкаливал. Причем одни и те же люди почему-то вели себя совершенно неприлично в инстаграме и вполне сдержанно в фейсбуке.
"В полуанонимном поле соцсетей многие склонны выдавать подростковые реакции. Это видно по тому, как там обижаются, грубят, конфликтуют, — комментирует психиатр Константин Ольховой. — Вряд ли те же люди стали бы говорить гадости глаза в глаза. И не из-за того, что по шее можно получить, а просто потому, что у взрослых так не принято".
Не кормите троллей
Издательство через соцсети извинилось перед всеми, кого мог задеть пост про "ампутированные пальчики", отдельно попросило прощения у девушки, у которой действительно нет фаланги пальца. Но было уже поздно. "Блогеры предложили написать манифест и разослать его нашим авторам, чтобы те прекратили с нами сотрудничать. Основной упор сделали на то, что издательство оскорбляет ампутантов", — говорит издатель.
"Сейчас мы ничего не делаем, решили закрыть эту историю, потому что до сих пор не поняли природу такой агрессии. Некоторые книжные блогеры уже хотят примирения", — добавляет он.
Психиатр Константин Ольховой выдвигает две гипотезы. Первая: человек становится блогером, и поэтому у него появляется склонность к подростковым реакциям. Вторая: в лидеры мнений изначально стремятся именно такие люди. "Думаю, верно все-таки второе предположение", — уточняет он.
Жертвам сетевого троллинга он советует воздержаться от "пацанских ответок". "Скандалить с теми, кто на тебя нападает, бессмысленно. Надо давать ответы, рассчитанные не на тех, кто нападает, а на тех, кто параллельно читает и троллей, и вас", — заключил эксперт.
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