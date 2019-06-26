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РИА Новости
Туризм

Российские туристы все чаще посещают Японию

Вчера, 16:06
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© Фото : Sorasak on UnsplashКиото, Япония
Киото, Япония
© Фото : Sorasak on Unsplash
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Интерес российских туристов к Японии заметно растет – с января по май в Страну восходящего солнца въехали более 47 тысяч путешественников, что на 19% больше, чем в прошлом году, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают увеличивающийся спрос на поездки в Японию летом, хотя этот период там – традиционно низкий сезон.
Интерес к направлению поддерживают облегченный визовый режим, а также расширение объемов перевозки, в том числе из регионов. Сейчас на острова летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и Казани.
Помимо экскурсионного и пляжного отдыха, российские туристы бронируют оздоровительные туры в Японию, также есть спрос на деловые поездки.
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