Российские туристы все чаще посещают Японию

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Интерес российских туристов к Японии заметно растет – с января по май в Страну восходящего солнца въехали более 47 тысяч путешественников, что на 19% больше, чем в прошлом году, . Интерес российских туристов к Японии заметно растет – с января по май в Страну восходящего солнца въехали более 47 тысяч путешественников, что на 19% больше, чем в прошлом году, сообщает АТОР.

Туроператоры отмечают увеличивающийся спрос на поездки в Японию летом, хотя этот период там – традиционно низкий сезон.

Интерес к направлению поддерживают облегченный визовый режим, а также расширение объемов перевозки, в том числе из регионов. Сейчас на острова летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и Казани.