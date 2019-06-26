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РИА Новости

Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии

08:00
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© AP Photo / Kansai Promotion Council for the 2019 G20 Osaka Summit/Shizuo KambayashiМужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
Мужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
© AP Photo / Kansai Promotion Council for the 2019 G20 Osaka Summit/Shizuo Kambayashi
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Давайте вспомним, что такое "Группа двадцати", которая будет заседать 28-29 июня в Осаке, Япония. Идея порождена грандиозным мировым финансовым кризисом 2008 года. Она состояла в том, что лидеры двадцати крупнейших экономик мира должны — пусть временно — научиться работать сообща или как минимум не вредить друг другу, чтобы вывести мир из-под угрозы тотального краха.
И вот G20 с тех пор существует, но ожидавшихся чудес давно не совершала. Мы знаем, что на полях нынешнего саммита в Осаке будут встречаться лидеры стран БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — Южная Африка), все — члены "двадцатки"; отдельно встретятся лидеры России, Китая и Индии; до сих пор неясно, будут ли общаться Владимир Путин и Дональд Трамп; а с Владимиром Зеленским в Осаке никто говорить не будет, потому что его туда не звали — Украина никакого отношения к двадцати крупнейшим экономикам мира не имеет.
Но то — на полях. А как насчет самого саммита, с его прежней идеей совместного управления мировой экономикой? Ну, будет итоговое заявление. Оно в черновом варианте уже как бы есть, в виде документа, принятого министрами финансов и главами центробанков на их встрече в начале месяца. Дальше эти идеи перефразируют и для лидеров.
Но итоговые заявления — как же без них — принимают всегда, даже когда встречались зря. Так вот, есть ощущение, что в этот раз на полях-то произойдет много интересного, а на самом саммите — увы. Хотя ситуация даже хуже, чем в 2008 году. Тогда, по крайней мере, все вели себя тихо и не устраивали торговых войн, закидали мировую экономику триллионами нарисованных долларов, и вроде как обошлось. А сейчас Штаты такие войны начали — обваливая мировую экономику — практически со всеми ключевыми партнерами.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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Главное же — все яснее, что в 2008 году мир получил отсрочку, а сейчас она кончилась, пришла ситуация, когда явно надо "менять всю систему". Но как менять и кому? Политики — это кто, премьер-министр Великобритании, которого завтра будут звать как-то еще, или президент США с его странностями? И единственное, что хорошо — эксперты уже наперебой говорят, что дальше дороги нет.
Сюжет первый: о том, что экономическая наука зашла вот как раз туда, где дорога отсутствует. Вышла статья в The Washington Post, где рассказывается: в самом известном в мире учебнике для студентов-экономистов (четыре миллиона экземпляров по всей планете) нет почти ничего об интернете и социальных сетях, не обсуждаются уроки "Великой рецессии" 2008 года, почти не упоминается Китай как экономический феномен. То есть студенты до сих пор учатся по реалиям "золотого века", который начался в 90-е годы и, видимо, в 2008 году кончился.
Вы же понимаете, это не о книге как таковой написано. Это о том, что учебник пора писать новый. Такой, что по нему будет работать весь мир.
Сюжет второй: непроизносимое слово сделали еще менее произносимым. Была глобализация, а теперь появилась "гиперглобализация". Это то самое, что началось в 1990-е годы и привело к нынешнему развалу мировой экономики.
Речь о статье в Foreign Affairs… Да, вы же понимаете, что все это множество материалов сейчас появилось как раз накануне саммита в Осаке (пусть даже надежд на него ни у кого нет). Там диагноз таков: в 1990-е годы хозяйственные системы отдельных стран были поставлены на службу глобальной экономике (а не наоборот). Что подкреплялось мириадом новых правил Всемирной торговой организации и прочих наднациональных структур.
То есть пока Россия "открывалась миру", выяснилось, что мы хотели в совсем другой мир — мир до 90-х, а он именно в это десятилетие менялся, поскольку не было уже двух мировых экономических систем и вообще жизнь как-то налаживалась.
В итоге нам начали объяснять, что глобализация — это как природная стихия (типа ветра или дождя, цитата принадлежит президенту Биллу Клинтону). И в чем глобализация заключается, было уже непонятно, потому что происходила она во всем, включая разрешенные или запрещенные разговоры в СМИ или соцсетях.
Вот так, сообщает нам американский журнал, получилась та самая гиперглобализация — когда профессиональные, корпоративные и финансовые элиты слились по всему земному шару. Но одновременно они отсоединились от соотечественников в своих странах. И там начался бунт — а как вы хотели, если целые города и регионы теряли работу (производства начали уходить в развивающийся мир). Тут люди стали голосовать против членства в Евросоюзе, избирать странных персонажей в президенты и так далее.
Что делать: возвращаться в 80-е годы, подсказывает автор. Тогда национальные государства имели право (и пользовались им) регулировать финансы, защищать свои производства… В общем, делать все то, что делает Китай (а его в этом обвиняют).
Пекин
24 июня, 06:49
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Сюжет третий: а есть ли этот путь назад? Здесь речь о множестве высказываний капитанов американского бизнеса, записанных автором The NewYork Times. Капитаны (с экономистами) высказывались по отдельности, группой выступали в конгрессе Соединенных Штатов, тоже, в общем, в привязке к саммиту G20 в Осаке. Всплыли такие факты: да, по итогам уже полтора года как идущей торговой войны США против Пекина 40% американских компаний прекратили свои операции в Китае. Но только шесть процентов вернули производства в Штаты. Вывод очень простой — глобализация все-таки продолжается (возможно, без приставки "гипер"), просто мир вступил в фазу "послеамериканской экономики". Американской она была, когда из Вашингтона диктовали правила торговли если не всему миру, то его существенной части. А какая она будет сейчас — никто понятия не имеет.
Хотя не исключено, что именно перечисленные выше встречи на полях "двадцатки" могут породить идеи о том, каким желательно стать миру. А вот полного согласия на этот счет ждать просто рано.
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Большая двадцаткаЯпонияМнение - АвторыВ мире
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