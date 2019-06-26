В Сибири разрабатывают тесты для быстрой оценки токсичности еды

На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.
На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.
На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.
На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.
На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.
На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.
На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.
На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.
На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.
На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.
На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.
На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.
На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.
На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.
На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.
На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.
На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.
На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.
На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).
На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).
На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.
На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.
На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.
На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.
На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.
На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.
На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.
На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.
На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.
На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).