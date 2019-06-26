В Сибири разрабатывают тесты для быстрой оценки токсичности еды

В лаборатории биотехнологии новых биоматериалов создаются имплантаты для восстановительной хирургии. Их делают из биосовместимого и биоразлагаемого, безопасного для окружающей среды полимера - биопластотана.

На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.