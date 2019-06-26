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РИА Новости

В Сибири разрабатывают тесты для быстрой оценки токсичности еды

09:00
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© Фото : Пресс-служба СФУБиотесты в лаборатории СФУ
Биотесты в лаборатории СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) воссоздали "генеалогическое" древо фермента оксидоредуктазы (LuxG) биолюминесцентных бактерий и определили условия эффективной работы этого фермента. Исследование, которое поможет создать эффективные биотесты для быстрой оценки токсичности еды, воды и почвы, опубликовано в журнале "Proteins".
Исследователи СФУ изучили "генеалогическое" древо фермента оксидоредуктазы (LuxG) биолюминесцентных бактерий, синтезирующегося одновременно с люциферазой - светящимся белком, который производят также светлячки, медузы, черви и грибы. Сопоставив данные об эволюции оксидоредуктазы с информацией о 3D-структуре этого белка, ученые определили ряд важных особенностей, обеспечивающих эффективную работу фермента.
Биолюминесценция
19 сентября 2018, 09:10
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"Мы предполагаем, что понимание, как устроена оксидоредуктаза LuxG, откуда взялась и как эволюционировала, приблизит ученых к созданию более чувствительных биотестов, нежели существующие. Потому что белки, которые синтезируются одновременно и эволюционировали вместе, вероятно, будут вместе работать лучше, чем белки гибридной системы, в которой люциферазе придется иметь дело с редуктазой-незнакомкой", – сообщила соавтор работы, сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Анна Деева.
Биотестирование – это методика, с помощью которой можно проанализировать уровень загрязнения воды, почвы, продуктов питания. В основе метода лежит использование живых организмов, клеток или ферментов.
В бактериальной биолюминесцентной ферментативной тест-системе обязательно присутствует люцифераза, для которой необходимо два субстрата. Один имеется в избытке, а другой – очень нестабильный, поэтому его поставляет оксидоредуктаза. Этот фермент мало изучен на данный момент, несмотря на активное использование люциферазы и оксидоредуктазы в разработке биотестов.
Дальнейшие исследования позволят создать систему экспресс-мониторинга, при помощи которой можно будет определить загрязненность различных проб в течение 15 минут.
Подобно природе: новые технологии, которые спасут жизнь планеты
© РИА Новости . Александр КряжевСотрудники лаборатории лесной геномики занимаются изучением генома высокопатогенных грибов, паразитирующих на деревьях.

На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.

Образец корневой губки
1 из 10
Сотрудники лаборатории лесной геномики занимаются изучением генома высокопатогенных грибов, паразитирующих на деревьях.

На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.

© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевГрибы вызывают высыхание сибирских лесов, и исследователи рассчитывают найти способ защитить деревья.

На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.

Результаты исследования генома
2 из 10
Грибы вызывают высыхание сибирских лесов, и исследователи рассчитывают найти способ защитить деревья.

На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости . Александр КряжевВ лаборатории биотехнологии новых биоматериалов создаются имплантаты для восстановительной хирургии. Их делают из биосовместимого и биоразлагаемого, безопасного для окружающей среды полимера - биопластотана.

На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.

Образец для реконструкции костных тканей
3 из 10
В лаборатории биотехнологии новых биоматериалов создаются имплантаты для восстановительной хирургии. Их делают из биосовместимого и биоразлагаемого, безопасного для окружающей среды полимера - биопластотана.

На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.

© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевБиопластотан – результат жизнедеятельности особой культуры бактерий, которые культивируют биотехнологи. Помимо материалов для медицины из него можно производить биоразлагаемую тару, упаковочный материал и так далее.

На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.

Снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер Биопластотан
4 из 10
Биопластотан – результат жизнедеятельности особой культуры бактерий, которые культивируют биотехнологи. Помимо материалов для медицины из него можно производить биоразлагаемую тару, упаковочный материал и так далее.

На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевВ лаборатории молекулярно-генетических методов исследований изучают первичную структуру ДНК и РНК. Это позволяет выявить мутации в геноме человека.

На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.

Образцы ДНК для выявления мутаций у пациентов
5 из 10
В лаборатории молекулярно-генетических методов исследований изучают первичную структуру ДНК и РНК. Это позволяет выявить мутации в геноме человека.

На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевМутации учитывают при составлении "генетического паспорта" и при поиске причин ряда заболеваний.

На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.

Процедура лизиса эритроцитов
6 из 10
Мутации учитывают при составлении "генетического паспорта" и при поиске причин ряда заболеваний.

На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевБлагодаря различным методам изучения молекул ДНК пациентов ученые собирают базу новых мутаций. С ее помощью планируют исследовать влияние антропогенных факторов на развитие "недоброкачественных" мутаций.

На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

MLPA-анализ
7 из 10
Благодаря различным методам изучения молекул ДНК пациентов ученые собирают базу новых мутаций. С ее помощью планируют исследовать влияние антропогенных факторов на развитие "недоброкачественных" мутаций.

На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Александр КряжевВ лаборатории когерентных технологий с помощью фемтосекундной лазерной системы изучают фотонные кристаллы и нелинейные фазовые решетки. На следующем этапе это позволит работать в сфере "зеленых" технологий.

На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.

Удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле
8 из 10
В лаборатории когерентных технологий с помощью фемтосекундной лазерной системы изучают фотонные кристаллы и нелинейные фазовые решетки. На следующем этапе это позволит работать в сфере "зеленых" технологий.

На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.

© Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевВ лаборатории нефтепромысловой химии Института нефти и газа ищут новые эффективные способы добычи нефти. Существующие методы имеют низкий коэффициент извлечения, и цель ученых – повысить этот показатель.

На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.

Исследования процесса фильтрации нефти
9 из 10
В лаборатории нефтепромысловой химии Института нефти и газа ищут новые эффективные способы добычи нефти. Существующие методы имеют низкий коэффициент извлечения, и цель ученых – повысить этот показатель.

На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр КряжевДля повышения коэффициента извлечения нефти подбирают экологически безопасные вытесняющие агенты – вещества, "выталкивающие" нефть из скважины.

На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).

Образцы горной породы, заполненные нефтью
10 из 10
Для повышения коэффициента извлечения нефти подбирают экологически безопасные вытесняющие агенты – вещества, "выталкивающие" нефть из скважины.

На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).

© РИА Новости / Александр Кряжев
1 из 10
Сотрудники лаборатории лесной геномики занимаются изучением генома высокопатогенных грибов, паразитирующих на деревьях.

На фото: образец корневой губки - одного из основных фитопатогенов бореальных лесов.

© РИА Новости . Александр Кряжев
2 из 10
Грибы вызывают высыхание сибирских лесов, и исследователи рассчитывают найти способ защитить деревья.

На фото: ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики Наталья Орешкова демонстрирует результаты исследования генома.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 10
В лаборатории биотехнологии новых биоматериалов создаются имплантаты для восстановительной хирургии. Их делают из биосовместимого и биоразлагаемого, безопасного для окружающей среды полимера - биопластотана.

На фото: напечатанный образец для реконструкции костных тканей из биопластотана.

© РИА Новости . Александр Кряжев
4 из 10
Биопластотан – результат жизнедеятельности особой культуры бактерий, которые культивируют биотехнологи. Помимо материалов для медицины из него можно производить биоразлагаемую тару, упаковочный материал и так далее.

На фото: в лаборатории демонстрируют снимок культуры бактерий, синтезирующих биополимер биопластотан.

© РИА Новости / Александр Кряжев
5 из 10
В лаборатории молекулярно-генетических методов исследований изучают первичную структуру ДНК и РНК. Это позволяет выявить мутации в геноме человека.

На фото: процедура лизиса (разрушения) эритроцитов с целью выделения лейкоцитов и последующего выделения из них ДНК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10
Мутации учитывают при составлении "генетического паспорта" и при поиске причин ряда заболеваний.

На фото: магистрант 2 курса ИФБиБТ Кочмарева Галина проводит один из этапов MLPA-анализа с целью выявления CNV-мутаций у пациентов с болезнью Паркинсона.

© РИА Новости / Александр Кряжев
7 из 10
Благодаря различным методам изучения молекул ДНК пациентов ученые собирают базу новых мутаций. С ее помощью планируют исследовать влияние антропогенных факторов на развитие "недоброкачественных" мутаций.

На фото: внесение образцов ДНК в лунки полиакриламидного геля для проведения вертикального электрофореза с целью выявления соматических indel мутаций у пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

© РИА Новости / Александр Кряжев
8 из 10
В лаборатории когерентных технологий с помощью фемтосекундной лазерной системы изучают фотонные кристаллы и нелинейные фазовые решетки. На следующем этапе это позволит работать в сфере "зеленых" технологий.

На фото: доцент кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники Андрей Вьюнышев демонстрирует удвоение частоты лазерного излучения в двумерном нелинейном фотонном кристалле.

© Александр Кряжев
9 из 10
В лаборатории нефтепромысловой химии Института нефти и газа ищут новые эффективные способы добычи нефти. Существующие методы имеют низкий коэффициент извлечения, и цель ученых – повысить этот показатель.

На фото: сотрудник лаборатории Александр Матвеев проводит исследования процесса фильтрации флюида (нефти) через образец горной породы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
10 из 10
Для повышения коэффициента извлечения нефти подбирают экологически безопасные вытесняющие агенты – вещества, "выталкивающие" нефть из скважины.

На фото: образцы горной породы, заполненные флюидом (нефтью).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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