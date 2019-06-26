Вокруг новосибирского центра помощи для собак и кошек разгорелся скандал

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Мария Семенова. На новосибирский приют местные зоозащитники жалуются уже не первый год. Несмотря на принятый в прошлом году закон об ответственном обращении с животными, там продолжают массово убивать собак и кошек — на эвтаназию тратятся миллионы из городского бюджета. Активистам удалось добиться не только проверки, но и изменения принципов работы центра в будущем. Однако часть местных жителей недовольны: они уверены, что это приведет к тому, что город наводнят стаи агрессивных собак.

"Годами не могут забыть увиденное"

"Поймите наконец, это не приют! Это спецхозяйство по отлову и усыплению животных. Хозяева, которые сдают туда престарелых питомцев, отправляют их на гибель. А перед этим животных ждет несколько мучительных дней без воды и еды в грязных клетках", — так в социальных сетях рассказывают о Новосибирском центре по проблемам домашних животных. "Волонтеры, которые попадали туда и видели, в каких ужасных и жестоких условиях содержатся животные, дожидаясь смерти, потом годами не могут это забыть", — пишут зоозащитники. Уже несколько лет в Новосибирске пытаются привлечь внимание к проблемам приюта, который в народе зовут просто: "живодерня". Весной жители выходили на митинг с требованием сменить руководство центра, а также создали петицию с требованием прекратить убийства животных и наказать виновных.

В декабре прошлого года был принят многострадальный закон "Об ответственном обращении с животными", который не допускает эвтаназию здоровых особей. Однако в новосибирском приюте его проигнорировали: большинство собак и кошек, поступающих туда, умирают.

Нарушения на 60 миллионов

Муниципальному депутату Наталье Пинус удалось добиться проверки организации местной Контрольно-счетной палатой (КСП). Ведомство проанализировало документацию центра за три года — с 2015-го по 2017-й. В результате выявили нарушений на 60 миллионов рублей — две трети бюджета учреждения за этот период.

Перечень претензий занял несколько десятков листов. Приведем лишь несколько пунктов. Почти 90% животных подвергают эвтаназии. В центре раздут штат: здесь работают 11 сотрудников отлова, которые изымают всего по одному животному в день. В документах путаница, данные по количеству питомцев разнятся в зависимости от того, какие именно бумаги смотреть. Каждый месяц приют списывает гораздо больше масел и топлива, чем могло понадобиться на самом деле. Кстати, в этом году сотрудники центра планируют использовать 12 тысяч литров топлива, на что будет потрачено полмиллиона рублей. Также КСП обнаружила, что потребность животных в корме сильно завышена.

Хотя проверяющие анализировали работу прошлых лет, в открытых данных достаточно информации, чтобы понять: сейчас ничего не изменилось.

На сайте департамента энергетики и ЖКХ сказано, что в первом квартале 2019-го работники приюта отловили 357 животных. Если предположить, что количество изъятий принципиально не изменится, получится, что к следующему январю через центр пройдет полторы-две тысячи животных. Из материалов проверки Контрольно-счетной палаты видно, что число отловленных животных уменьшается из года в год: 3530 — в 2015-м, 2920 — в 2016-м и 2535 — в 2017-м. Важный нюанс: в этом году приют планирует потратить почти два миллиона рублей на эвтаназию 1660 собак и кошек. Эта информация есть на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно проверке КСП, состояние привезенных в центр животных оценивает не ветеринар, а сами сотрудники службы отлова. Это позволяет обойти новый закон "Об ответственном обращении с животными": ставя диагноз "на глазок", питомцев признают неизлечимо больными и продолжают безнаказанно убивать.

"Изменить принципы работы центра"

Впрочем, благодаря активности зоозащитников, ситуация может измениться к лучшему. "Было принято решение о том, что нужно менять принципы функционирования этого учреждения. Представители зоозащиты войдут в штат центра и будут организовывать его работу более гуманным образом", — рассказала РИА Новости Наталья Пинус.

В ряде крупных городов, среди которых Санкт-Петербург и Нижний Новгород, реализуется программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Именно такой метод, надеются активисты, внедрят и в Новосибирске.

"В мэрии нам неоднократно говорили, что ОСВВ — это очень дорого, но, на наш взгляд, все возможно, просто нужно переформатировать работу. Сейчас очень много лишних трат. Формат ОСВВ действительно результативен и более эффективен в долгосрочной перспективе, чем отлов и усыпление", — заметила Пинус.

"Должен работать, как раньше"

Однако у приюта есть и сторонники. Так, группа активистов "У нас на Шлюзе" (сообщество одного из районов города) выпустила официальное заявление: они против того, чтобы изменять принципы работы центра.

"Программа ОСВВ показала себя не очень хорошо, в Санкт-Петербурге, например, популяция бездомных животных только увеличилась. Прививку от бешенства надо делать раз в год, но второй раз собаку никто ловить не будет. Это может стать отличной коррупционной схемой, никто не проверит, сколько на самом деле собак простерилизовали и отпустили. У нас в Новосибирске собаки с бирками в ушах сбились в агрессивную стаю, успели разорвать нескольких котов — ведь стерилизация не снимает проблему агрессивности. Да, они теперь не борются за самку, но дерутся за места кормления, за территорию — их инстинкты никуда не делись", — высказала мнение в беседе с РИА Новости Светлана Каверзина, представитель "У нас на Шлюзе".

Каверзина признает, что у центра есть проблемы, но настаивает на том, чтобы он работал по старому стандарту. "Мы думаем, проблемы с отчетностью из-за разгильдяйства, а не из-за осознанного воровства. Может быть, нужно сменить директора — есть претензии к нему, однако не к его методам. Мы хотим, чтобы центр выполнял те функции, которые выполняет. Мы за безвозвратный отлов. У нас на Шлюзе этой весной в районе заметили очень агрессивную собачью стаю, обратились к ним. Теперь все спокойно. Бродячих собак немного по городу, значит, центр выполняет свои функции", — аргументирует Каверзина.

"Прекратить "распиливать" деньги"

Споры об эффективности ОССВ идут не только в Новосибирске, но и по всей России. Зоозащитники активно обсуждают новый закон "Об ответственном обращении с животными" и его последствия, в частности, для бездомных животных. Разработкой занимался комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы. Председатель комитета, депутат Владимир Бурматов пояснил РИА Новости, что закон только закрепил практику, которая уже принята во многих городах.

"Крупнейшие регионы страны давно так живут — не усыпляют животных. Их помещают в приюты, стерилизуют, вакцинируют, а тех, кого ветеринары признают социализированными и неагрессивными, возвращают в среду обитания. В этих регионах более низкие показатели по заболеваемости животных. А там, где умерщвляют бродячих собак и кошек, их численность только растет. Средств тратится все больше, возникают коррупционные схемы. Почти два миллиарда рублей в прошлом году потратили на умерщвление. Открываем госконтракты этого года и видим, что численность безнадзорных животных осталась такой же или выросла. А что же вы тогда регулировали? Это воровство. Морожеными трупами несчастных собак отчитываются по 15 раз. Если муниципалитеты перестанут "распиливать" деньги на умерщвлении животных и начнут на них строить приюты, тогда закон будет работать эффективно", — заявил Бурматов.

Парламентарий назвал методы, применяемые сейчас, варварскими: "Используются самые дешевые яды, вещества, которые приводят к медленной смерти от удушья, собаки валяются с дротиками в боку, дети мимо них идут в детский сад и школу — так во многих регионах".

По словам депутата, в среду обитания будут возвращать далеко не всех животных. "Собаку стерилизуют, вакцинируют, после этого ей должны найти хозяина. Если не получается, ее можно отдать в частный приют, если и это не удалось — обеспечить дожитие в муниципальном приюте. Если она социализирована, не проявляет агрессивности — а об этом должно быть заключение ветеринара — тогда допускается ее возвращение в естественную среду обитания. Никаких стай — разве по Питеру бегают стаи бездомных собак?" — заключил Бурматов.

"Снижается численность бездомных животных"

Надо сказать, что некоторые активисты относятся к новому закону неоднозначно. Руководитель фонда помощи бездомным животным "Ника" Вера Митина подчеркнула, что государство не должно перекладывать ответственность на частные приюты: "Часть животных нельзя вернуть в среду, их нужно оставить на содержании — это должно делать государство, а не частные фонды, которые, как сейчас выходит, тянут все на своих плечах. Приюты переполнены".

Еще во время обсуждения законопроекта руководитель центра защиты прав животных "Вита" опубликовала заявление на сайте организации о том, что программа ОСВВ не снизит популяцию бездомных животных. "Программа ОСВВ, как и строительство приютов, не решает проблему, это борьба со следствием. Нужен жесткий государственный контроль за разведением и механизмы его ограничения, которых в законе нет", — считает она.

Впрочем, сторонников у программы ОСВВ гораздо больше. Руководитель центра реабилитации бездомных животных "Республика Друг" Игорь Молоков уверен в ее результативности.

"Российская практика показывает, что проблему бродячих собак нельзя решить убийством, а так называемый безвозвратный отлов — термин, который просто маскирует убийство. Это не ведет к решению проблемы. Популяция реагирует на внешние воздействия повышением рождаемости. Это закон, от которого не денешься. В регионах, где применяется ОСВВ, снижается численность бездомных животных, случаи бешенства сводятся к нулю. А при отлове с последующей эвтаназией убивают самых доверчивых, социализированных собак — на их место приходят другие, которые уже не так дружелюбно настроены к человеку", — констатирует Молоков.

Он объясняет: утверждения местных жителей о том, что при программе ОСВВ распространится бешенство из-за отсутствия ревакцинации, ошибочны. "Собаке ставится клипса определенного цвета, которая информирует о том, в каком году она вакцинирована. Потом ее вакцинируют снова и меняют бирку. Это обычная практика. Противники же не могут возразить по сути. Их идеология заключается в том, что нужно всех поймать и убить. Ни о какой защите от бешенства в этом случае речи не идет. Природные очаги этого вируса находятся в дикой природе, переносчики — лисы, мыши. Если собака вакцинирована, а из леса пришла зараженная лиса, она ее прогонит со своей территории, при этом при стычке ей ничего не грозит", — говорит Молоков.