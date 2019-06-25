Суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии Саакашвили

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию Украины повторно рассмотреть документы партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду.

Ранее пресс-служба ЦИК Украины сообщила, что комиссия отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалы в полицию. Саакашвили заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию".

"Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20.06 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии "Движение новых сил" ... на внеочередных выборах 21.07 2019 года", - зачитал решение судья, трансляция велась на странице Саакашвили в Facebook.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.