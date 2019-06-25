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РИА Новости

Суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии Саакашвили

Вчера, 23:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию Украины повторно рассмотреть документы партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду.
Ранее пресс-служба ЦИК Украины сообщила, что комиссия отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалы в полицию. Саакашвили заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
24 июня, 13:12
Опять лазать по крышам? На партию Саакашвили пожаловались в полициюУкраинский ЦИК отказал партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в допуске на выборы в Раду. О возможных последствиях такого решения рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20.06 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии "Движение новых сил" ... на внеочередных выборах 21.07 2019 года", - зачитал решение судья, трансляция велась на странице Саакашвили в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
24 июня, 09:42
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