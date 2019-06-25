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РИА Новости

Суд в Тбилиси освободил еще 55 человек, задержанных на митингах

Вчера, 21:39
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Тбилисский апелляционный суд освободил 55 человек из 61, задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси, сообщила во вторник пресс-служба суда.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, 121 из низ были приговорены к административному аресту, остальные освобождены. Ранее Апелляционный суд в Тбилиси освободил 16 задержанных, во вторник - более 40. Освобождение всех задержанных является одним из требований участников митингов, которые не прекращаются в Тбилиси.
"В ряде случаев суд посчитал, что с их стороны было совершено административное правонарушение, однако сократил наказание, в некоторых случаях прекратил делопроизводство, а в некоторых - счел жалобы недопустимыми и оставил их без рассмотрения. В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены из зала суда", - сказано в заявлении.
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По данным пресс-службы, всего в суд поступила 61 жалоба от адвокатов задержанных, которые городским судом были приговорены к аресту на 12 суток.
Ранее во вторник патриархия Грузии призвала власти страны проявить лояльность и снисходительность в отношении задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси.
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