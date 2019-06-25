Мадонна вновь возглавила американский хит-парад

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Королева поп-музыки с альбомом Madame X c большим отрывом лидирует по результатам продаж в США, сообщает Francetvinfo.
На втором месте после Мадонны в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 Chart – 69-летний Брюс Спрингстин с альбомом Western Stars.
Любопытно, что в январе 1985 года та же пара исполнителей: Мадонна с альбомом Like a Virgin и Брюс Спрингстин c альбомом Born in the USA уже занимали две верхних строчки в США в течение двух недель, поменявшись местами на следующие две недели.
Критики холодно встретили последний альбом Мадонны, в которым смешаны поп, реггетон и хип-хоп, но он хорошо продается за счет маркетинговой стратегии. Музыкальная группа дарит слушателям альбом при покупке билетов на концерт или сувенирной продукции (цена альбома включена в их стоимость). Также поступают менеджеры Тейлор Свифт и Кэти Перри.