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РИА Новости
Культура

Мадонна вновь возглавила американский хит-парад

Вчера, 23:20
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© AP Photo / Eduardo VerdugoАмериканская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
© AP Photo / Eduardo Verdugo
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Королева поп-музыки с альбомом Madame X c большим отрывом лидирует по результатам продаж в США, сообщает Francetvinfo.
На втором месте после Мадонны в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 Chart – 69-летний Брюс Спрингстин с альбомом Western Stars.
Любопытно, что в январе 1985 года та же пара исполнителей: Мадонна с альбомом Like a Virgin и Брюс Спрингстин c альбомом Born in the USA уже занимали две верхних строчки в США в течение двух недель, поменявшись местами на следующие две недели.
Критики холодно встретили последний альбом Мадонны, в которым смешаны поп, реггетон и хип-хоп, но он хорошо продается за счет маркетинговой стратегии. Музыкальная группа дарит слушателям альбом при покупке билетов на концерт или сувенирной продукции (цена альбома включена в их стоимость). Также поступают менеджеры Тейлор Свифт и Кэти Перри.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесТейлор Свифт (певица)Кэти Перри (Хадсон)Мадонна ЧикконеСШАБрюс Спрингстин
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