Мадонна вновь возглавила американский хит-парад

Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года

© AP Photo / Eduardo Verdugo Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Королева поп-музыки с альбомом Madame X c большим отрывом лидирует по результатам продаж в США, . Королева поп-музыки с альбомом Madame X c большим отрывом лидирует по результатам продаж в США, сообщает Francetvinfo.

На втором месте после Мадонны в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 Chart – 69-летний Брюс Спрингстин с альбомом Western Stars.

Любопытно, что в январе 1985 года та же пара исполнителей: Мадонна с альбомом Like a Virgin и Брюс Спрингстин c альбомом Born in the USA уже занимали две верхних строчки в США в течение двух недель, поменявшись местами на следующие две недели.