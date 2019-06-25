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РИА Новости

Новый президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией

Вчера, 20:39
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. 16 марта 2019
Кандидат в президенты Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. 16 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Новый президент Словакии Зузана Чапутова высказалась во вторник в ходе посещения НАТО за развитие диалога с РФ.
"Мы также обсудили отношения с Россией и Украиной. Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены... Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией.  Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права", - заявила она после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Ее выступление переводилось на английский язык.
При этом она выразила понимание "союзников в Балтийском регионе". "Поэтому я ценю решение о размещении наших сил в Латвии. Именно так мы в очередной раз показали, что являемся надежным партнером НАТО", - отметила Чапутова.
"В то же время, мы хотим поддержать Украину. Я считаю, что каждая страна имеет полное право решать, где она хочет быть, будь то ЕС или НАТО. Я считаю, что Украина больше всего нуждается в стабильности и развитии", - сказала она.
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Столтенберг, со своей стороны, заявил, что обсудил с Чапутовой "нарушение Россией договора о РСМД", а также "важность совместного решения вопроса о том, как НАТО будет реагировать" на появление у России новых ракет.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Зузана ЧапутоваНАТОЕвросоюзСловакияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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