Новый президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Новый президент Словакии Зузана Чапутова высказалась во вторник в ходе посещения НАТО за развитие диалога с РФ.

"Мы также обсудили отношения с Россией и Украиной. Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены... Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права", - заявила она после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Ее выступление переводилось на английский язык.

При этом она выразила понимание "союзников в Балтийском регионе". "Поэтому я ценю решение о размещении наших сил в Латвии. Именно так мы в очередной раз показали, что являемся надежным партнером НАТО", - отметила Чапутова.

"В то же время, мы хотим поддержать Украину. Я считаю, что каждая страна имеет полное право решать, где она хочет быть, будь то ЕС или НАТО. Я считаю, что Украина больше всего нуждается в стабильности и развитии", - сказала она.

Столтенберг, со своей стороны, заявил, что обсудил с Чапутовой "нарушение Россией договора о РСМД", а также "важность совместного решения вопроса о том, как НАТО будет реагировать" на появление у России новых ракет.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".