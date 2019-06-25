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РИА Новости

В Башкирии бригада скорой помощи в грубой форме отказалась помогать мужчине

Вчера, 20:13
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УФА, 25 июн - РИА Новости. Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили видео, где женщина просит фельдшера скорой помощи помочь мужчине, которому стало плохо: он потерял сознание. На видео зафиксировано, что врач уткнулась в телефон и в грубой форме отказалась оказывать помощь. После размещения видеозаписи в соцсетях следственные органы Башкирии организовали проверку и сообщили, что инцидент произошел в селе Булгаково Уфимского района.
Министерство здравоохранения Башкирии распространило сообщение, что мужчине, которому нужна была помощь, она была оказана.
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"В 18.38 (16.38 мск) 24 июня поступил вызов на телефон "скорой" об оказании медицинской помощи пациенту с информацией: "плохо, теряет сознание". Вызов обслужила бригада из города Уфы. Время доезда до него составило 19 минут 7 секунд. Пациента эвакуировали в больницу города Уфы", - говорится в заявлении минздрава региона.
В сообщении также отмечается, что "по поводу работы бригады скорой медицинской помощи, указанной в сюжете, минздрав республики в настоящее время проводит проверку".
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Минздрав БашкирииБашкортостанПроисшествия
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