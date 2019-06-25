В Башкирии бригада скорой помощи в грубой форме отказалась помогать мужчине

УФА, 25 июн - РИА Новости. Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили видео, где женщина просит фельдшера скорой помощи помочь мужчине, которому стало плохо: он потерял сознание. На видео зафиксировано, что врач уткнулась в телефон и в грубой форме отказалась оказывать помощь. После размещения видеозаписи в соцсетях следственные органы Башкирии организовали проверку и сообщили, что инцидент произошел в селе Булгаково Уфимского района.

Министерство здравоохранения Башкирии распространило сообщение, что мужчине, которому нужна была помощь, она была оказана.

"В 18.38 (16.38 мск) 24 июня поступил вызов на телефон "скорой" об оказании медицинской помощи пациенту с информацией: "плохо, теряет сознание". Вызов обслужила бригада из города Уфы. Время доезда до него составило 19 минут 7 секунд. Пациента эвакуировали в больницу города Уфы", - говорится в заявлении минздрава региона.