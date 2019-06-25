Эксперты рассказали, как дешевый лари помогает торговле Грузии с Россией

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузии остается выгодна торговля с РФ в условиях ослабления грузинского лари до исторического минимума против доллара, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума в 0,3530 доллара (2,833 лари за 1 доллар) на фоне введенного Россией туристического эмбарго. При этом после его введения лари ослабел на 2%. В целом, же от максимумов июня грузинская валюта опустилась к доллару почти на 4%.

"На торговлю (с Россией – ред.) влияют более долгосрочные тренды. Сейчас рубль крепок относительно лари, и думаю это выгодно для взаимной торговли", - говорит портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"С прошлого лета курс лари снизился к рублю на 30%. При этом, инфляция в Грузии не была тому причиной, она стабильна на уровне порядка 5%. Динамика ВВП также не вызывала опасений, на этом фоне закономерно улучшение привлекательности Грузии для РФ как объекта взаимной торговли", - сказал РИА Новости аналитик управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Александр Осин. Грузинским производителям выгоден низкий курс лари, так как их товары становятся более конкурентоспособными по цене на рынке РФ.

Однако для Грузии важнее, скорее, экспорт услуг, то есть въездной туризм, и здесь низкий курс лари нивелирован запретом на авиасообщение с Россией, резюмировал Нигматуллин из компании "Открытие брокер".