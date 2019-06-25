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РИА Новости

Эксперты рассказали, как дешевый лари помогает торговле Грузии с Россией

Вчера, 20:05
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузии остается выгодна торговля с РФ в условиях ослабления грузинского лари до исторического минимума против доллара, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума в 0,3530 доллара (2,833 лари за 1 доллар) на фоне введенного Россией туристического эмбарго. При этом после его введения лари ослабел на 2%. В целом, же от максимумов июня грузинская валюта опустилась к доллару почти на 4%.
"На торговлю (с Россией – ред.) влияют более долгосрочные тренды. Сейчас рубль крепок относительно лари, и думаю это выгодно для взаимной торговли", - говорит портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.
"С прошлого лета курс лари снизился к рублю на 30%. При этом, инфляция в Грузии не была тому причиной, она стабильна на уровне порядка 5%. Динамика ВВП также не вызывала опасений, на этом фоне закономерно улучшение привлекательности Грузии для РФ как объекта взаимной торговли", - сказал РИА Новости аналитик управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Александр Осин. Грузинским производителям выгоден низкий курс лари, так как их товары становятся более конкурентоспособными по цене на рынке РФ.
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Однако для Грузии важнее, скорее, экспорт услуг, то есть въездной туризм, и здесь низкий курс лари нивелирован запретом на авиасообщение с Россией, резюмировал Нигматуллин из компании "Открытие брокер".
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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