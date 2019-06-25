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РИА Новости

Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует позицию МИД Франции, осудившей нападение на правоохранителей в Грозном, добавив, что она может положительно сказаться на безопасности в Европе и других регионах.
Ранее представитель французского МИД заявил, что Париж осуждает нападение на силовиков в Грозном, выражает поддержку пострадавшим и солидарность с РФ в борьбе с терроризмом.
"Мы приветствуем позицию МИД Франции. Уверен, что позиция Франции, если за ней последуют реальные шаги, окажет благотворное влияние на обеспечение безопасности в Европе и других регионах. Но для этого нужно, чтобы "проснулись" и другие страны Запада", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Чечни отметил, что "в одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно".
"Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие", - добавил он.
В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил иномарку Hyundai и попросил предъявить документы. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали. СК уточнил, что военнослужащий Росгвардии получил два огнестрельных ранения.
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