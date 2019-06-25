Правительство Ирана назвало санкции США против Хаменеи безрезультатными

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции со стороны США в отношении верховного лидера Ирана - оскорбление всего иранского народа, а их введение окажется безрезультатным, заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

"Подписание (указа) о санкциях против лидера является оскорбительным для нации и в действительности не произведет никакого эффекта", - написал Рабии на своей страничке в Instagram. По его словам, санкции со стороны США лишь еще больше сплотят иранский народ.

Рабии отметил, что намерение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа лишь говорит о том, что заявления Вашингтона о намерении переговоров с Тегераном носят показной характер.

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя действия американской администрации, назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает. Иранский МИД, в свою очередь, указал, что США закрывают возможности для дипломатии с Ираном своими санкциями.