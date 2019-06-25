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РИА Новости

В Сербии начались международные учения спасателей

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
Эвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИШ (Сербия), 25 июн – РИА Новости. Российские спасатели на сегодняшний день являются одними из наиболее профессионально подготовленных и востребованных в мире, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян перед началом международных учений "Сербия-2019".
"На сегодняшний день Россия твердо заняла позицию страны, которая обладает одной из наиболее профессионально подготовленных и востребованных пожарно-спасательных служб в мире, которая оснащена самыми современными технологиями для проведения наиболее сложных гуманитарных операций в любой точке земного шара", - сказал он. Чуприян добавил, что необходимость создания МЧС России была продиктована в первую очередь тем, что наша страна, с учетом ее обширной территории и уникального географического положения, подвержена рискам самых различных стихийных бедствий.
"Наши специалисты постоянно противостоят природным пожарам, сейсмическим рискам, угрозам разрушительных цунами, штормов, ураганов, а также успешно борются с масштабными наводнениями", - сказал Чуприян, подчеркнув, что российские спасатели не раз принимали участие в оказании помощи людям на всех континентах. "Все это позволило нам накопить колоссальный опыт, который может быть интересен и полезен нашим иностранным коллегам, и которым мы готовы делиться с нашими партнерами", - отметил он.
При этом Чуприян заметил, что "ни одна страна в мире сегодня не способна в одиночку справиться с масштабными чрезвычайными ситуациями". "Поэтому так важно наращивать практическое взаимодействие пожарных и спасателей наших стран, их способность быстро и эффективно прийти на помощь при возникновении масштабных бедствий и катастроф", - заявил первый замглавы МЧС России, добавив, что решение о проведении международных учений было принято президентами России и Сербии на встрече 17 января этого года.
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Чуприян выразил надежду, что "спасатели из разных стран мира приобретут необходимый опыт взаимодействия при выполнении поставленных задач, какими бы комплексными и сложными они ни казались".
Международные учения "Сербия-2019" стартовали во вторник в пригороде сербского города Ниш, они продлятся до 28 июня. В церемонии открытия участвовали Александ Чуприян и госсекретарь МВД Сербии Милослав Меличкович.
В учениях задействованы более 500 спасателей из России, Сербии, Кубы, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Венгрии и Турции. От России - более 200 спасателей МЧС. Широко будет представлена авиация МЧС, в общей сложности будут задействованы семь воздушных судов, включая самолеты Ил-76, самолет-амфибию Бе-200, вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32, а также 11 единиц специальной спасательной техники и оборудования, беспилотники и аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас".
Учения пройдут в три этапа на семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле, Алексинац. Основная задача учений - повысить уровень готовности международных спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций и отработка международного взаимодействия при их возникновении.
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