Зеленский в июле отправится в Канаду с трехдневным визитом

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд пригласила Зеленского на конференцию по вопросам реформ, которая пройдет в июле в Торонто. На конференцию также приглашен премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Также запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - говорится в сообщении.