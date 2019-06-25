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РИА Новости

Зеленский в июле отправится в Канаду с трехдневным визитом

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд пригласила Зеленского на конференцию по вопросам реформ, которая пройдет в июле в Торонто. На конференцию также приглашен премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Также запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
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Владимир ЗеленскийКанадаУкраинаВ мире
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