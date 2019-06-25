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РИА Новости

Три села в Приамурье остались без транспортного сообщения

Вчера, 18:05
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн - РИА Новости. Циклон с ливнями вызвал подъем уровня воды в реке Семлемджа на севере Амурской области, в результате подтопления автодороги поселок Экимчан - поселок Златоустовск, три населенных пункта в Селемджинском районе остались без транспортного сообщения, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"Произошло подтопление двух участков автодороги сообщением поселок Экимчан - поселок Златоустовск в Селемджинском районе. Проезд для всех видов транспорта в настоящее время закрыт. В связи с этим без транспортного сообщения остались три населенных пункта в Селемджинском районе: поселок Ольгинск, поселок Златоустовск и село Ивановское",- сообщает региональный главк МЧС.
Уточняется, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, есть запас продуктов питания и медикаментов.
В среду для возможного оказания помощи населению в Селемджинский район направят аэромобильную группировку ГУ МЧС по Амурской области - 25 человек и технику. Со ссылкой на Амурский центр гидрометеорологической службы региональный главк МЧС сообщает, что в среду "местами по югу Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы", ожидается подъем воды в реках и водоемах.
"В целях организации оперативного реагирования на возможные ЧС на территории области ГУ МЧС по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования повышенной готовности",- уточняет МЧС региона.
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