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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Витражи Главного храма Вооруженных сил украсят орденами за военные подвиги

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка "Патриот"
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Витражи Главного храма ВС РФ украсят изображениями орденов за боевые подвиги, сообщил во вторник РИА Новости главный архитектор Главного храма Вооружённых сил РФ Дмитрий Смирнов на открытии форума "Армия-2019".
"На витражах Главного храма будут изображены все ордена за ратные подвиги: орден Андрея Первозванного, орден Александра Невского, князя Владимира и другие. Мы работаем в сотрудничестве с Институтом военной истории", - сказал архитектор.
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Также он уточнил, что витражи будут выполнены в технике классического витража с запеканием стекла.
По словам главного архитектора, размеры витражей идеально вписались в общую концепцию храма, параметры которого должны отражать знаковые цифры Великой Отечественной войны.
"Площадь витражей - 1418 кв.м. Именно столько дней длилась война с фашистской Германией. Мы не планировали этого специально, так получилось само собой, можно сказать - чудо", - рассказал Смирнов.
Ранее сообщалось, что размеры Главного храма Вооружённых сил России соответствуют главным цифрам Великой Отечественной войны - высота звонницы 75 метров в честь будущего 75-летия Великой Победы, ширина центрального купола - 19 м 45 см.
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".
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Нижний храм Главного храма Вооруженных сил украсят керамикой в стиле гжель
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