Состоялось годовое общее собрание акционеров Аэрофлота

МОСКВА, 25 июн – ПАО "Аэрофлот". Сегодня состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ПАО "Аэрофлот" (далее — "Аэрофлот" или "Компания"). Акционеры Аэрофлота избрали новый состав Совета директоров и приняли решения по другим вопросам повестки дня.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли Группы "Аэрофлот", сформированной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Сумма дивидендов составит 2 856 500,00 тыс. руб. Размер дивидендов на 1 акцию — 2,6877 руб. с выплатой в порядке, предусмотренном законодательством, в срок до 9 августа 2019 года. Собрание утвердило 5 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "Аэрофлот".

Утверждены представленные Компанией годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.

Также утверждена новая редакция Устава ПАО "Аэрофлот" и Положений, регулирующих деятельность органов управления Общества. Внутренние документы были актуализированы в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об акционерных обществах". Помимо учета изменений законодательства, в новой редакции документов отражено изменение адреса центрального офиса Аэрофлота, внесены ряд рекомендации Кодекса корпоративного управления и технические корректировки. Новая редакция Устава и Положений также предусматривает введение в состав Совета директоров ПАО "Аэрофлот" должности Заместителя председателя Совета директоров для осуществления функций Председателя в случае его отсутствия на заседании.

Утвержден новый состав Совета директоров, в который вошли 11 кандидатов:

· Галушка Александр Сергеевич — ранее занимал должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

· Дитрих Евгений Иванович — Министр транспорта Российской Федерации

· Каменской Игорь Александрович — управляющий директор общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер";

· Ликсутов Максим Станиславович — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

· Песков Дмитрий Николаевич — директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";

· Полубояринов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя — член правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

· Савельев Виталий Геннадьевич — генеральный директор публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии";

· Сидоров Василий Васильевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов";

· Слюсарь Юрий Борисович — президент публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация";

· Соколов Максим Юрьевич — генеральный директор публичного акционерного общества "Группа ЛСР"

· Чемезов Сергей Викторович — генеральный директор государственной корпорации "Ростех".

Избран новый состав Ревизионной комиссии из 5 человек:

· Беликов Игорь Вячеславович — директор НП "Российский институт директоров";

· Никитина Екатерина Сергеевна — советник президента ПАО "Транснефть";

· Сорокин Михаил Владимирович — начальник отдела управления Росимущества;

· Убугунов Сергей Ивстальевич — начальник отдела департамента Минтранса России;

· Шипилов Василий Петрович — заместитель директора департамента Минэкономразвития России.

Одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе коммерческого управления Обществом загрузкой рейсов ПАО "Авиакомпания "Россия" в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов "код-шеринг/блок мест" и аренды (операционного лизинга) ООО "Авиакомпания "Победа" десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.

По итогам конкурсного отбора аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Аэрофлот" за 2019 год по РСБУ утверждена аудиторская фирма АО "Эйч Эл Би Внешаудит", аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО "Аэрофлот" (Группы "Аэрофлот") за 2019 год по МСФО — аудиторская фирма АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Одобрено участие Общества в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.