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РИА Новости

Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются... Я понимаю, что год надо было (вам) освоиться, но хотелось бы услышать, что нового министерство предлагает", - заявила она, обращаясь к главе Минвостокразвития Александру Козлову.
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Спикер напомнила, что, в частности, при реализации БАМа велась широкомасштабная информационная кампания. "Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда, и откликались", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, Минвостокразвития должно предоставлять подробную информацию о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие новые меры предлагает ведомство. "Должна быть налажена информационная работа, чтобы информировать бизнес, инвесторов, бизнес - приезжайте на Дальний Восток и вы получите там красивую, замечательную жизнь. И люди поедут. Но пока этой информации нет", - констатировала спикер.
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