Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются... Я понимаю, что год надо было (вам) освоиться, но хотелось бы услышать, что нового министерство предлагает", - заявила она, обращаясь к главе Минвостокразвития Александру Козлову.

Спикер напомнила, что, в частности, при реализации БАМа велась широкомасштабная информационная кампания. "Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда, и откликались", - подчеркнула Матвиенко.