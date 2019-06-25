Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Вслед за Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) санкции с РФ могут снять Совет Европы, НАТО и страны "Большой Семерки" (G7), считает экс-президент Украины Петр Порошенко.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Почему это (возвращение российской делегации в ПАСЕ – ред.) опасно? Потому что за снятием санкций (с РФ – ред.) в ПАСЕ может пойти снятие санкций Советом Европейского союза, может пойти снятие санкций на уровне НАТО, может пойти снятие санкций на уровне (стран – ред.) "Большой семерки", США, Канады, Японии Новой Зеландии, Австралии, всего мира. То, что я и моя команда строили пять лет, разрушить за два месяца", - заявил Порошенко, выступая во вторник во Львове. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой"

При этом он обвинил украинские власти в том, что они оставили без поддержки украинскую делегацию в ПАСЕ и сравнил ее с "Девятой ротой". "Наш парламентский десант (делегация в ПАСЕ – ред.) бьется как та "Девятая рота", не имея подкрепления со стороны руководства государства. Их оставили один на один", - отметил Порошенко.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.