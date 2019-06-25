В КПРФ предложили оплачивать родственникам уход за инвалидами и престарелым

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий родственникам и близким инвалидов оказывать на основе трудового договора медико-социальную помощь, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В тексте законопроекта уточняется, что медико-социальная помощь на дому представляет собой комплексный уход за тяжело больными гражданами, оказываемый на постоянной основе их родственниками или близкими по месту проживания тяжело больного гражданина. Такую помощь предлагается оказывать на основе трудового договора, заключенного между социальным помощником (родственником, близким) и муниципальной организацией в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов по его месту жительства.

Поправки предлагаются внести в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Депутаты подчеркивают, что уход за близкими инвалидами или престарелыми - это тяжелый каждодневный труд без выходных, праздников и отпусков, но по состоянию на сегодняшним день, их труд компенсируется в размере даже ниже уровня МРОТ. Они отмечают, что для того, чтобы ухаживать за тяжело больным родственником, люди вынуждены увольняться с работы, а более состоятельные - прибегают к услугам сиделки.