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РИА Новости

Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переназначил в новосозданный офис главы государства сотрудников реорганизованной администрации, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Ранее Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путем реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
"Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил Богдана руководителем офиса президента.
Также Зеленский своими указами переназначил на соответствующие должности в офисе президента первого замглавы администрации Сергея Трофимова, заместителей главы администрации Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапка и Кирилла Тимошенко. Кроме того, президент уволил Алексея Днепрова с должности руководителя аппарата администрации президента и назначил на соответствующую должность в офис главы государства.
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Кроме того, Зеленский своим указом утвердил положения об офисе президента Украины, в которых указывается, что основными задачами офиса является организационная, правовая, консультативная, информационная, экспертно-аналитическая и другая помощь главе государства в осуществлении полномочий, определенных конституцией страны.
Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса администрации президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве. Замглавы администрации Рябошапка заявил, что концепция предусматривает "уход от термина администрация" и переход к термину "офис президента". Зеленский положительно оценил представленную ему концепцию.
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