Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переназначил в новосозданный офис главы государства сотрудников реорганизованной администрации, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Ранее Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путем реорганизации и сокращения численности работников его администрации.

"Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил Богдана руководителем офиса президента.

Также Зеленский своими указами переназначил на соответствующие должности в офисе президента первого замглавы администрации Сергея Трофимова, заместителей главы администрации Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапка и Кирилла Тимошенко. Кроме того, президент уволил Алексея Днепрова с должности руководителя аппарата администрации президента и назначил на соответствующую должность в офис главы государства.

Кроме того, Зеленский своим указом утвердил положения об офисе президента Украины, в которых указывается, что основными задачами офиса является организационная, правовая, консультативная, информационная, экспертно-аналитическая и другая помощь главе государства в осуществлении полномочий, определенных конституцией страны.