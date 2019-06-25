Медведев расширил список профессий селян, претендующих на надбавку к пенсии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По итогам отчета о работе правительства Медведев поручал проработать вопрос о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

В новом списке профессий учитываются не только профессии, характерные для сельского хозяйства. Список дополнен теми профессиями, должностями и специальностями, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования; обслуживанием, в том числе охраной производственных объектов сельского хозяйства.

В список также включены индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

"По оценке ПФР, новая редакция Списка увеличит численность получателей прибавки на 3% или почти на 30 тысяч человек", – отметил глава Минтруда Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

В Минтруде напомнили, что для получения прибавки граждане должны выполнить ряд условий: иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, не заниматься другой деятельностью, подлежащей обязательному пенсионному страхованию, постоянно проживать в сельской местности.

На 17 июня 2019 года территориальные органы ПФР выплачивают прибавку почти 923 тысячам россиян. Выплаты им увеличены на 1,3-1,4 тысячи рублей, уточняется в сообщении.

Добавляется, что в бюджете ПФР на 2019 год предусмотрено 16,7 миллиарда рублей исходя из запланированной численности получателей повышения – 1 039 300 граждан. При этом с 1 января ПФР уже обеспечил выплату повышенных пенсий "селянам", перерасчет был осуществлен без явки граждан.