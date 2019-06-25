Зеленский уволил Стефанчука с должности советника президента

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника главы государства, но оставил своим представителем в Верховной раде.
"Уволить Руслана Стефанчука с должности советника президента Украины, представителя президента Украины в Верховной раде", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства во вторник.
Другим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента Украины в Верховной раде.
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