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РИА Новости

Зеленский уволил Стефанчука с должности советника президента

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника главы государства, но оставил своим представителем в Верховной раде.
"Уволить Руслана Стефанчука с должности советника президента Украины, представителя президента Украины в Верховной раде", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства во вторник.
Другим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента Украины в Верховной раде.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
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