Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава МИД Павел Климкин.
"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", — написал Климкин в фейсбуке.
Украина может покинуть ПАСЕ
Ранее украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".
Более того, украинская делегация прекратила "участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".
В свою очередь, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.
Возвращение российской делегации
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако некоторые депутаты оспорили ее, документ рассмотрят в среду. Эксперты склоняются к тому, что Москва "отобьется" в этом споре.
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