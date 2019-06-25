Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава МИД Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", — написал Климкин в фейсбуке

Украина может покинуть ПАСЕ

Ранее украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

Более того, украинская делегация прекратила "участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".

В свою очередь, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.

Возвращение российской делегации

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.