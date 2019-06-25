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РИА Новости

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Вчера, 16:17
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава МИД Павел Климкин.
"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", — написал Климкин в фейсбуке.

Украина может покинуть ПАСЕ

Ранее украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
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Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут
Более того, украинская делегация прекратила "участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".
В свою очередь, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.

Возвращение российской делегации

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако некоторые депутаты оспорили ее, документ рассмотрят в среду. Эксперты склоняются к тому, что Москва "отобьется" в этом споре.
Ще не вмерла
Вчера, 15:53
Ще не вмерла
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Возвращение России в ПАСЕЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно". Ничего непонятно, ну и куда они теперь за кружевными трусами и другими "ценностями" пойдут, если Европа доверие потеряла, Россия агрессор, США далеко и внимание на них не обращает? Можно, конечно, обратить своё внимание на Союз Африканских Стран, может сними о помощи договорятся, тем более от некоторых из них недалеко ушли.
25 июня, 17:09
Себекхотеп III
40130001
Вот и в детском саду так же: "Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок" ))
25 июня, 16:23
Дмитрий Широков
13150000
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