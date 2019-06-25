В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Европейские парламентарии оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ, сообщил корреспондент РИА Новости.

Для этого было необходимо 30 голосов евродепутатов из пяти стран. Теперь вопрос о полномочиях делегации из России рассмотрят 26 июня.

Представители украинской делегации просили Ассамблею перенести рассмотрение этого вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали. В Москве подчеркнули, что вернутся к обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.

"Партнеры не услышали Киев"

В Киеве раскритиковали решение ПАСЕ. Ранее украинская делегация пыталась помешать принятию резолюции, а также внесла в ее проект более двухсот поправок.

После принятия документа делегация покинула зал заседаний и отказалась участвовать в сессии до среды, когда начнется оспаривание полномочий российских представителей.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ. Он рассказал, что пытался убедить премьера Франции и канцлера Германии не голосовать за возвращение России, но "партнеры не услышали и поступили иначе".

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что возвращение России в ПАСЕ следует считать концом "нормандского формата". По ее словам, Франция и Германия не могут быть гарантами безопасности Украины после того, как "вернули страну-агрессора в ПАСЕ".

"Победа здравого смысла"

В Кремле позитивно оценили решение ПАСЕ пригласить российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал принятие резолюции "победой здравого смысла", но не стал называть это победой дипломатии.

По его словам, Ассамблея не может полноценно работать без участия России.

В свою очередь, в МИД отметили, что ситуация с возвращением России в ПАСЕ развивается "неплохо", но пока процесс не завершен.

Так, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин рассказал РИА Новости, что полномочия российской делегации могут оспорить.