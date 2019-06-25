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РИА Новости

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Вчера, 15:49
16213
© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Европейские парламентарии оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ, сообщил корреспондент РИА Новости.
Для этого было необходимо 30 голосов евродепутатов из пяти стран. Теперь вопрос о полномочиях делегации из России рассмотрят 26 июня.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
24 июня, 19:15
"Политический перформанс". Делегация Украины призвала отстранить главу ПАСЕУкраинская делегация потребовала отстранить от сессии главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные действия лишь ухудшат международный имидж Украины.
Представители украинской делегации просили Ассамблею перенести рассмотрение этого вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали. В Москве подчеркнули, что вернутся к обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.

"Партнеры не услышали Киев"

В Киеве раскритиковали решение ПАСЕ. Ранее украинская делегация пыталась помешать принятию резолюции, а также внесла в ее проект более двухсот поправок.
После принятия документа делегация покинула зал заседаний и отказалась участвовать в сессии до среды, когда начнется оспаривание полномочий российских представителей.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 12:13
Политолог о решении ПАСЕ по России: Киеву остается только "сложить лапки"Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал принятую ПАСЕ резолюцию по РФ "мощным вызовом" для Киева. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков отметил, что подобные заявления выглядят пародийно.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ. Он рассказал, что пытался убедить премьера Франции и канцлера Германии не голосовать за возвращение России, но "партнеры не услышали и поступили иначе".
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что возвращение России в ПАСЕ следует считать концом "нормандского формата". По ее словам, Франция и Германия не могут быть гарантами безопасности Украины после того, как "вернули страну-агрессора в ПАСЕ".

"Победа здравого смысла"

В Кремле позитивно оценили решение ПАСЕ пригласить российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал принятие резолюции "победой здравого смысла", но не стал называть это победой дипломатии.
Монумент Независимости Украины в Киеве
20 июня, 07:01
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
По его словам, Ассамблея не может полноценно работать без участия России.
В свою очередь, в МИД отметили, что ситуация с возвращением России в ПАСЕ развивается "неплохо", но пока процесс не завершен.
Так, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин рассказал РИА Новости, что полномочия российской делегации могут оспорить.
В Госдуме считают, что некоторые страны в ПАСЕ представлены деструктивными силами. Спикер нижней части парламента Вячеслав Володин отметил, что представители нескольких стран "дышат злобой" в отношении России.
Сессия ПАСЕ
5 июня, 15:40
На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой
2315043315
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраина
Популярные комментарии
А нам оно надо? Пусть там окраина пасется. Может чего выпросит. А нам-то зачем? Тысячи чиновников кормить? И не хило кормить. И для чего? Нет там Америки, Китая и многих других. И что? Им от этого - как-то? Подождать лет 20-30. Посмотреть и не спеша принять решение.
25 июня, 16:16
vvvias Вечканов Виктор
3400001
Пригласили чтобы указать место.
25 июня, 16:20
ASAlexander Sokolov
2221007
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