США "сжигают мосты" с Ираном вместо диалога, заявил МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Создается впечатление, что вместо диалога с Ираном в Вашингтоне "сжигают мосты", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"После нашумевшего инцидента с беспилотником США объявили о введении персональных санкций против Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских военных. Создается впечатление, что в Вашингтоне "сжигают мосты" – вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном... Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя всё более агрессивную политику, Вашингтон спешит "наказать" тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату", - заявили в министерстве.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.