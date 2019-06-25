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РИА Новости

США "сжигают мосты" с Ираном вместо диалога, заявил МИД

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Создается впечатление, что вместо диалога с Ираном в Вашингтоне "сжигают мосты", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"После нашумевшего инцидента с беспилотником США объявили о введении персональных санкций против Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских военных. Создается впечатление, что в Вашингтоне "сжигают мосты" – вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном... Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя всё более агрессивную политику, Вашингтон спешит "наказать" тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату", - заявили в министерстве.
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