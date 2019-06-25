МИД увидел угрозу международной безопасности в курсе США в отношении Ирана

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Безрассудный курс США в отношении Ирана чреват подрывом всей системы международной безопасности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"В России полностью солидарны с дружественным народом Ирана и его правительством. Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны. Он чреват не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности", - заявили в министерстве.