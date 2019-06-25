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РИА Новости

МИД увидел угрозу международной безопасности в курсе США в отношении Ирана

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Безрассудный курс США в отношении Ирана чреват подрывом всей системы международной безопасности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"В России полностью солидарны с дружественным народом Ирана и его правительством. Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны. Он чреват не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности", - заявили в министерстве.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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1310005
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МИД РФРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Иранский революционный шиитский режим на протяжении десятков лет занимается как дестабилизацией, так и явным подрывом региональной безопасности на БВ, вмешательством во внутренние дела соседних стран.
25 июня, 16:17
МАМураз Аджоев
1100001
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