МИД увидел угрозу международной безопасности в курсе США в отношении Ирана

"В России полностью солидарны с дружественным народом Ирана и его правительством. Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны. Он чреват не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности", - заявили в министерстве.