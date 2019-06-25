ФАС проверила сообщения о подорожании топлива в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверила сообщения о подорожании топлива в Сибири и на Дальнем Востоке: до роста цен было падение, в целом ситуация рыночная, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Представитель Козака Илья Джус позднее сообщил, что ФАС и Минэнерго проверяют информацию о скачках цен в этих регионах. Со своей стороны правительство со ссылкой на проведенный Минэнерго анализ отметило, что в конце мая - начале июня рост цен на заправках в Сибири был более выраженным из-за повышения НДС, которое не было учтено в январе.
"Мы проверяли, нет, там ещё не подтвердилась эта информация. Цены на топливо в рознице выросли по стране менее 1%, по дизелю - где-то на уровне нулевом по сравнению с началом года. Понятно, с переходом с зимнего на летнее топливо было снижение, поэтому такая статистика. В других регионах где-то в пределах 2-3% динамика цен, но все это на уровне инфляции", - сказал Голомолзин, отвечая на вопрос о проверках на Дальнем Востоке и Сибири в связи с ростом цен на топливо в этих регионах.
"Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная, когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный - росли", - добавил он.