ФАС проверила сообщения о подорожании топлива в Сибири и на Дальнем Востоке

"Мы проверяли, нет, там ещё не подтвердилась эта информация. Цены на топливо в рознице выросли по стране менее 1%, по дизелю - где-то на уровне нулевом по сравнению с началом года. Понятно, с переходом с зимнего на летнее топливо было снижение, поэтому такая статистика. В других регионах где-то в пределах 2-3% динамика цен, но все это на уровне инфляции", - сказал Голомолзин, отвечая на вопрос о проверках на Дальнем Востоке и Сибири в связи с ростом цен на топливо в этих регионах.