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РИА Новости

На выборах в Мосгордуму нужно более 3600 наблюдателей, заявили в ОП Москвы

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму
© РИА Новости / Артем Житенев
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Выборы в Мосгордуму. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч москвичей подали заявки, чтобы войти в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы на выборах в Мосгордуму 7 созыва, сообщил председатель столичной ОП Константин Ремчуков.
"На данный момент мы уже получили более 3 тысяч заявок от граждан, которые хотят войти в состав корпуса наблюдателей. Эта регистрация была открыта всего 2 недели назад, это говорит об интересе граждан к участию в контроле за предстоящими выборами", - сказал Ремчуков на заседании Совета ОП во вторник.
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Он добавил, что после завершения формирования корпуса наблюдателей аппарат Общественной палаты организует обучение наблюдателей с 14 августа до 3 сентября на площадках парламентского центра.
Заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов добавил, что нужно набрать еще тысячу человек. По его словам, большинство из тех, кто уже подал заявки, и ранее были наблюдателями.
"Хотел бы отметить, что абсолютное большинство из этих 3 тысяч, которые себя заявили, они уже были наблюдателями, и уже проходили обучение на предыдущих кампаниях. Нам осталось еще хотя бы тысячу, потому что нам нужно 3600 с лишним наблюдателей, сколько участков у нас есть, плюс территориальные избирательные комиссии", - сказал Венедиктов.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
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