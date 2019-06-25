На выборах в Мосгордуму нужно более 3600 наблюдателей, заявили в ОП Москвы

"Хотел бы отметить, что абсолютное большинство из этих 3 тысяч, которые себя заявили, они уже были наблюдателями, и уже проходили обучение на предыдущих кампаниях. Нам осталось еще хотя бы тысячу, потому что нам нужно 3600 с лишним наблюдателей, сколько участков у нас есть, плюс территориальные избирательные комиссии", - сказал Венедиктов.